朝活コミュニティ『人事の週末朝ゼミ』に人事図書館の館長が登壇します。～新刊トークイベント「事業を伸ばす人事」とは？～

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区、代表取締役：吉田洋介）が運営するコミュニティ「人事図書館」の館長である吉田が、2025年11月15日（土）に、管理職のマネジメント支援を行うEVeM(https://www.evem-management.com/)と、朝活のプロ 『5時こーじ』（株式会社5AM代表）(https://x.com/kojijico) が共同開催する朝活コミュニティ「人事の週末朝ゼミ」にて特別トークセッションに登壇いたします。

“1,000人以上の人事”と対話を重ねてきた自身初の著書をもとに、事業を伸ばす「人事のプロ」の思考と行動を深掘りします。本の内容に興味がある方、人事としての「動き方」を磨きたい方、キャリアを見つめ直したい方、そして人や組織に関心のある方は、ぜひお越しください。

参加申込ページURL :https://peatix.com/event/4632664

こんな方におすすめ

●人事としての自分の「動き方」や判断軸を、より磨きたい方

●他社の人事の思考や実践から、新たな視点を得たい方

●人や組織に向き合う仕事の原点に、もう一度立ち返りたい方

イベントの概要

本イベントでは、「人事図書館」館長であり、『「人事のプロ」はこう動く(https://amzn.asia/d/idRdBRZ)』の著者・吉田洋介が、1,000人を超える人事との対話を通じて見えてきた“事業を伸ばす人事”の実践知を紐解きます。

書籍で紹介されている、「人事としてどう動くか」「何を判断軸にすべきか」というテーマをもとに、

著者自身が実際に直面してきた事例やエピソードを交えながら、Q&A形式で深掘りしていく、理論ではなく“現場のリアル”から、人事の本質を学ぶトークセッションです。

イベントの詳細

登壇者プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/322_1_9a549012cbf63e93190bd19a55d2fc22.jpg?v=202511060958 ][担当者イメージ]人事図書館 館長 吉田 洋介

立命館大学院政策科学研究科修了後、2007年リクルートマネジメントソリューションズに入社。

海外事業立上、九州支社長、スクール事業責任者などを歴任。2021年3月株式会社Trustyyleを設立し、人事不在の企業を中心に組織作りの支援を行う。170名の有志と共にクラウドファンディングで472名から支援を受け2024年4月人事図書館を設立。これまで500社以上、スタートアップから大手企業まで幅広く、採用、人材育成、組織開発、人事制度策定などを経験。壺中人事塾では毎年30-40名ずつの参加者と共に人事の学びの場を磨き続けている。

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/