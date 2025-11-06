ベストカーが総力取材！！　サプライズカーも全網羅『別冊ベストカー ジャパンモビリティショー2025パーフェクトブック』本日発売！

株式会社講談社

2025年10月30日(木)から11月9日(日)まで行われている、「ジャパンモビリティショー2025」の注目車を一気に紹介！ 10月29日のプレスデーで初公開された、事前情報の出ていないサプライズカーやワールドプレミアの車両も会場取材のうえ完全収録!!

プレスデーでワールドプレミアされた「センチュリー」ブランドのクーペタイプモデル

会場を回る時の車両解説のお供や、残念ながら会場に行くことができなかったけど、どんなコンセプトカーなどが出展されていたのか知りたい方、会場には行ったけれどゆっくり見ることができなかった方、いろいろ見たけれど保存用にきれいな写真がたくさん載った本が欲しいという方にピッタリの特別号となっています!!

■サプライズカーも撮りおろし写真と、当日取材の情報も含めてバッチリ解説！

こちらもワールドプレミアとなる「レクサススポーツコンセプト」。プレスデーでの取材写真を掲載

初開催から65年、計46回開催という歴史を持つ「東京モーターショー」から、名称も内容も大きく生まれ変わった「ジャパンモビリティショー2023」から2年。さらに理解が進み、内容も充実していると評判の「ジャパンモビリティショー2025」が現在開催中です。

2025年10月30日(木)から11月9日(日)まで開催中のジャパンモビリティショー2025では、車両の詳細が書かれているボードがなくてよくわからなかったという方や、人気車の前は混雑していて、なかなか近くでゆっくり見ることができなかった……という方もいるのではないでしょうか。

もちろん、自動車メーカーごとの出展車も詳細に紹介！

このパーフェクトブックでは、普通に展示車を見ているだけでは聞くことができない、知ることができないサプライズカーの情報も一挙紹介！ 10月29日（水）のプレスデーで、ベストカーならではの突っ込んだ取材でゲットした情報も余すことなく盛り込んでいます！

サプライズカーは、プロカメラマンが撮影した美しい写真で紹介しており、保存用としても適した1冊となっていますので、ぜひチェックしてください！

会場ガイドもバッチリ！

全国書店およびAmazonなど電子書店で絶賛発売中です！

【商品概要】

『ジャパンモビリティショー2025 パーフェクトブック』

定価：本体1430円（税込） 発売日：2025年11月6日

判型：A4判／ページ数：96ページ

ISBN 978-4-06-541714-0

発行所：講談社ビーシー／講談社

編：ベストカー

https://amzn.asia/d/5nFm3iZ