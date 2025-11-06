自社プロダクト企業専門のIT求人メディア『owners.dev』、求人掲載企業の募集をスタート。“受託開発型”が多い既存求人市場の課題を解消へ

株式会社開択

株式会社開択（本社：北海道札幌市、代表取締役：荒田龍甫）は、自社プロダクトを開発・運営する企業に特化したIT求人メディア「owners.dev」のサービス公開に先立ち、求人を掲載する企業様の募集を開始いたします。 近年、IT人材の間でプロダクトの企画や開発に携わりたいという需要が高まる一方で、既存の求人市場では受託開発系の求人が多く、自社プロダクト企業の求人が見つけにくいという課題がありました。 本サービスは、プロダクトの成長にオーナーシップを持って関わりたいと考えるエンジニア、UI/UXデザイナー、プロダクトマネージャーなどのIT人材と、自前開発のプロダクトを持つ企業のみを繋ぐプラットフォームです。 また、求人掲載にかかる料金は成功報酬やクリック課金が一切発生せず、毎月の掲載料のみのため、採用コストの見通しが立てやすいことも特長です。 現在、先着10社様限定で求人2件まで掲載料永年無料のキャンペーンを実施しております。

▼「owners.dev」公開直前キャンペーン申込先：https://forms.gle/KiYu3sr7heQc3ZA98

▼「owners.dev」デモサイト：https://demo.owners.dev

自社プロダクト企業専門求人メディア「owners.dev」とは

owners.devは、自社プロダクトを開発・運営する企業に特化したIT求人メディアです。

エンジニアに限らず、UI/UXデザイナーやプロダクトマネージャーといった、プロダクトの成長にオーナーシップを持って関わりたいと考える全ての人に向けたサイトとなっています。

また、サービス公開前にowners.devの雰囲気を確認したい方向けにデモサイトをご用意しております。 下記URLよりアクセスください。

https://demo.owners.dev

「owners.dev」立ち上げの背景

近年、自社プロダクトの企画や開発に携わりたいという意見がSNS等で散見され、自社プロダクト関連職種の需要が少なからず存在することを観測しています。

しかしながら、既存の求人市場では受託開発系の求人が多くを占めており、自社プロダクトを有する事業会社の求人が見つけにくい状況にあるため、自社プロダクト関連職種への敷居が高いと感じている方もおられるのではないでしょうか。

我々株式会社開択は、その少なからず存在する需要に答えたいと考え、新たに自社プロダクト企業専門の求人メディア「owners.dev」を立ち上げることといたしました。

サービスの特長

・自社プロダクトを扱う企業に厳選

owners.devには求人掲載時の条件として「自社プロダクトを運営（もしくは開発）する企業であること」を含めているため、自社プロダクトを扱う企業のみの求人が掲載されています。

・エンジニアのみならず幅広いIT職種の求人を掲載

本サイトはエンジニアに特化せず、UI/UXデザイナーやプロダクトマネージャー、マーケター、データアナリストなど幅広い職種の求人を掲載することが可能です。

・求人掲載にかかる料金は掲載料のみ（法人向け）

求人を掲載する際に掛かる料金は、成功報酬やクリックによる課金などは発生せず、毎月の掲載料（月額5千円～）のみです。

そのため応募数や採用数、PV数による金額の変動が無く、採用コストの見通しを立てられます。

【先着10社限定】求人掲載お申し込みキャンペーンについて

現在、先着10社の企業様に向けて求人2件まで掲載料永年無料のキャンペーンを実施中です。（求人3件目以降は料金が発生します）

キャンペーンへの応募は下記リンクよりお申し込みください。

キャンペーン応募フォーム :https://forms.gle/KiYu3sr7heQc3ZA98※ 10社の枠が埋まり次第、キャンペーンを終了とさせていただきます。

また通常の求人掲載のお申込み、また掲載料金については下記リンクよりお問い合わせください。

法人向けお問い合わせフォーム :https://forms.gle/sKYQP1jKcoJVJqKY8

本サービスのご利用条件（法人向け）と開始時期

求人をご掲載いただくにあたって、掲載条件を設けておりますため、申し込み前にご確認いただきますようお願いいたします。

・自社が、自前で開発しているプロダクトを保有する企業であること（開発中でも構いません）

・掲載する求人（募集職種）は、自社プロダクトに直接関わる職種であること

またサービスの開始時期につきましては、求人を掲載いただく企業様10社が集まり次第開始する予定です。※最短で12月上旬予定です。

会社概要

社名：株式会社開択

代表取締役：荒田 龍甫

事業内容：IT求人メディア「owners.dev」の運営

設立：2025年6月20日

所在地: 北海道札幌市中央区南2条西5丁目31-1 RMBld. 701

企業URL：https://kaitaku.dev

お問い合わせ先

owners.devについてご不明な点がございましたら、下記のフォームからお問い合わせください。

https://forms.gle/uU1JtYbwg6vFwsEg6

株式会社開択 宛てのご相談等ございましたら、下記のフォームもしくはメールアドレスにてお問い合わせください。

フォーム: https://forms.gle/RZ7S8jJSYSkxGr1p7

メールアドレス: contact@kaitaku.dev