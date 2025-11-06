Putailai New Energy TechnologyとOneD Battery Sciences、シリコン負極材料開発推進に向け共同開発契約を締結





カリフォルニア州パロアルトおよび上海, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- OneD Material Inc.（商号：OneD Battery Sciences）とShanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd.（ Putailai）は本日、リチウムイオン電池向け次世代シリコン・グラファイト負極材料の製品設計を確定し、量産化を進めるための共同開発契約（JDA）を締結したことを発表しました。

本契約に基づき、両社はPutailaiの確立された製造能力とOneDのSINANODE技術を組み合わせ、製品設計の最終化と量産化に向けた協業を進めます。

協業の主な内容は以下の通りです。

・OneDのSINANODE®技術プラットフォームを基盤とし、リチウムイオン電池セル向け低コスト炭素・シリコン負極材料の量産化を加速します。

・確立された大規模な負極材サプライヤーを通じたセルメーカーへの供給という実用的な市場投入モデルを活用し、信頼できるサプライヤー経由で電池業界への広範な供給を実現します。

・Putailaiの先進的な炭素基板とOneDの技術およびプロセスノウハウを組み合わせ、製品を共同で最適化・スケールアップし、アジア、欧州、米国における性能向上と顧客要件の達成を図ります。

「OneDとの提携は、先進的な負極材料を大規模に提供するという私たちの使命を支援するものです」と、Putailai-ZichenのCEOであるFang Liuは述べています。「相互に補完的な能力を組み合わせることで、製品の規模拡大と認定を加速し、お客様の性能とコストの目標を達成できると期待しています。」

「この契約により、OneDのSINANODE技術とPutailaiの世界トップクラスの黒鉛製造技術を組み合わせ、手頃な価格で高エネルギー密度の電池を提供します」と、OneD Battery SciencesのCEOであるJeff Chamberlainは述べています。「両社が協力することで、シリコン負極の商業化に向けた、より迅速で資本効率の高い道筋を実現します。Putailaiとのこの提携は、OneDが当初から構想していた、つまり、定評のある確立されたサプライヤーを通じて、より広範な業界連携と統合を実現するスケーラブルなモデルそのものです。」

この提携には、技術移転、製品カスタマイズ、および主要バッテリーメーカーに高品質でコスト効率の高い負極製品を供給できる商業規模の計画に関する並行作業が含まれており、開発から戦略的な規模拡大、商業的採用に至るまでの明確な道筋を保証するものです。

Putailaiについて：

PTLは2012年11月に設立され、2017年11月にShanghai Stock Exchangeへの上場に成功しました。PTLは、クリーンエネルギー、省エネルギー、環境保護、効率的なエネルギー貯蔵に関連する主要産業リンクであるリチウムイオン電池市場にサービスを提供してきました。PTLは、リチウムイオン電池業界における世界トップクラスのサプライヤーとなることを目指し、キーマテリアルと包括的な自動化ソリューションの提供に注力しています。

OneD Battery Sciencesについて：

OneD Battery Sciencesは、SINANODE®技術プラットフォームの開発企業です。この画期的な技術は、EV認定サプライヤーの人造および天然黒鉛負極材を含む様々な炭素基材にナノシリコンを付加することに成功しています。この材料はEVバッテリーのエネルギー密度を高め、コストを削減することで、より手頃な価格、長距離走行、高速充電を実現するEVを可能にします。OneDは現在、世界中で220件以上の特許を取得した広範な特許ポートフォリオを活用し、パートナー企業と共にシリコン負極技術の大規模生産化を推進しています。

