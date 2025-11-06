新しい SkyReels が正式にローンチ

シンガポール、2025年11月5日 /PRNewswire/ -- 11月4日、AI動画作成プラットフォーム新しい SkyReelsが正式にローンチされた。ウェブ版とモバイルアプリ版の両方が完全に利用可能となり、世界中のユーザーがいつでもどこでも創造力を発揮し、手軽にプロ品質のコンテンツを制作できるようになる。

「ワンストップ」と「マルチモーダル」という、現在のAIブームでよく言及される2つの機能が、SkyReelsではさらに次のレベルへと進化している。これは、SkyReels の中核的なポジショニングであり、独自の競争優位性を示している。

モデル面では、SkyReels は Google VEO 3.1、Sora 2、Runway、Nano Banana、GPT Image、Seedream 4.0 など、世界をリードするAIマルチモーダルモデルを統合している。機能面では、ユーザーが画像、動画、デジタルヒューマン、音楽を簡単に生成できる、包括的なワンストップAIツール群を提供している。

SkyReels V3 モデルの大幅アップデートと5つの主要機能は、現在 SkyReels 内にシームレスに統合されており、ユーザーへのコミットメントを真に反映している。

SkyReels V3 は、画像、音声、または動画のリファレンスから動画を生成できるマルチモーダル動画生成モデルのシリーズを表している。このシリーズの全モデルは、統一されたマルチモーダル・インコンテキスト学習（ICL）事前学習フレームワーク上に構築され、その後、タスク別のファインチューニングを行うことで最適化と適応性を高めている。このアップデートの主要機能には、リミットレスキャンバス、デジタルヒューマン、テンプレート機能、エキスパートエージェント、動画拡張、スタイライゼーションが含まれ、いずれもプロレベルの制作を手軽に行えるよう設計されている。

世界中のユーザーと一緒に SkyReels を体験し、モバイルアプリをダウンロードしよう：

https://www.skyreels.ai

1.リミットレスキャンバス: 複雑なプロセスにさようなら。AIクリエイティブ制作を再定義しよう

今回の SkyReels アップデートにより、すべてのAI機能と世界最先端のAIモデルが、1つのクリエイティブワークスペースにシームレスに統合された。1つのキャンバスがオールインワンのAIツールとして機能し、画像、動画、音楽、その他のマルチモーダルコンテンツをスムーズに統合できる。

リミットレスキャンバスでは、目にするすべての要素がライブでインタラクティブなビルディングブロックとなっており、見たままがそのまま反映され、エフェクトはリアルタイムでレンダリングされる。





2.エージェント機能：プロフェッショナルなソリューションを瞬時に生成・提供 - ただ「空欄を埋める」だけ

新しい SkyReels では、マルチモーダルの入出力に対応した強力な「デュアルコア」インテリジェントシステム、エージェンティック・コパイロットモードを公開。迅速なクリエイティブ作業から複雑なプロフェッショナル業務まで、ユーザーのニーズに応えるよう設計されている。将来的には、これらのエージェント同士がシームレスに協働できるようになる予定です：

スーパ―エージェント（オールインワンのクリエイティブアシスタント）：いつでもどこでも起動できる、多用途なクリエイティブパートナー。ユーザーが自然言語でインスピレーションを与える場合も、画像をアップロードする場合も、音声や動画のリンクを共有する場合も、スーパ―エージェントはマルチモーダル入力を迅速に解析し、コンテンツの理解、生成、処理をサポートする。

エキスパートエージェント（28の業界専門家）：4つの主要分野をカバーするプロフェッショナルチーム。ユーザーは、マーケティング戦略、電子商取引の運用、アバターの作成、ストーリーの作成などが必要なときはいつでも、エージェント ライブラリで対応する専門家を見つけることができます。これらの専門家は、専門的な業務を効率的に完了するための深い知見とインテリジェントなサポートを提供する。





3. ビデオテンプレート：見たままの結果をそのまま得られる、印象的で信頼性の高い成果 ― マーケターにとっての大きな利点

SkyReelsはAI搭載のビジュアルコンテンツエンジンです。スマートポスターや商品Bロール動画から、音声付き広告まで、アプリ内テンプレートを使えばワンクリックで全て生成可能。

テンプレートライブラリには、ほぼ10の主要カテゴリーと150以上のテンプレートが揃っており、画像と動画の迅速な生成が可能。ポスターデザインやEコマース商品のビジュアルから、製品デモ動画やAI搭載のデジタルヒューマンによるナレーションまで、幅広い用途に対応しており、ユーザーは多様なコンテンツ作成ニーズを簡単に満たせる。

4. 「会話型」デジタルアバター：世界初のシングルカメラ対応、多人数・多ターン対話型デジタルヒューマンモデル

SkyReels V3は、業界初のシングルカメラで複数人・多ターンの会話が可能なデジタルヒューマンモデルです。各キャラクターの発話タイミングやリズムを正確に制御できるため、自然で滑らかな対話が可能となり、まさにリアルな会話体験を提供します。

SkyReels V3搭載のデジタルヒューマン機能は、あらゆるシナリオでリップシンクに対応しています。画像や動画に基づく単一人物のリップシンクはもちろん、画像に基づく複数人物・複数ターンのリップシンクにも対応しています。本システムは最長4分間の連続リップシンクに対応しており、幅広いカメラモーションにも対応しています。

複数人・複数ターンの対話に加えて、単一人物のデジタルヒューマン生成におけるモデルの能力も拡張されています。32種類のカメラ動作の組み合わせとオプションが利用可能で、多様なナラティブ表現やビジュアル表現が可能となっています。

5. 動画の拡張とスタイライズ：あなたのクリエイションを、より魅力的で競争力のあるものに。

SkyReels V3 が搭載するビデオ拡張機能は、従来の「単一ショットをそのまま延長する」アプローチを超えています。それは、動画のセマンティクスとユーザーからのプロンプトに基づき、次のショットや次のシーン内容をインテリジェントに予測することができます。

現在、SkyReels は Cut-In、Cut-Out、Reverse Shot、Multi-Angle、Cut Away など、幅広いショット遷移に対応しています。それにより、物語の流れや映像の連続性を保ちながら拡張されたシーケンスを自動生成することができ、ショット構成を向上させ、映像によりダイナミックでシネマティックな印象を与えます。

自社開発の大規模モデル、卓越したユーザーエクスペリエンス、そして強力なワークフロー統合機能を活かし、SkyReelsはAI動画制作を「創造生成のゼロ障壁時代」へと推進し、AI動画生産性革命の新たな章を切り開いています。

