「小説家になろう」発！アニメ化もされた、キュートなお仕事スローライフ最新巻『新米錬金術師の店舗経営8』発売
キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『新米錬金術師の店舗経営8』を11月8日に発売いたします。
新米錬金術師の店舗経営8(https://www.comic-valkyrie.com/tenpokeiei/new.html)
漫画：kirero(https://x.com/kirero)／原作：いつきみずほ(https://x.com/itsukimizuho)／キャラクター原案：ふーみ(https://x.com/fuumiisc)
発売日：2025年11月8日
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221051
王族到来！？目指せ、雪山のレア素材！
「小説家になろう」発のキュートな
お仕事スローライフ第8巻！！
「小説家になろう」発ファンタジア文庫(KADOKAWA刊)の大人気ライトノベルコミカライズ！
アイリスたちの遭難騒動からしばらくして、ヨック村にとうとう冬がやってくる。
採集者が休業する時期ということもあって閑古鳥が鳴くお店の現状に、金策を検討するサラサたち。
そんな中、訪問してきた王族のお客！？
依頼を断るわけにもいかず危険な冬山へ挑むことになり──。
悠々自適なお仕事スローライフで雪中採集！？
単行本だけの描き下ろしとして雪山での一コマを収録！
新米錬金術師の店舗経営
(C)kirero(C)Mizuho Itsuki 2025／キルタイムコミュニケーション
王立錬金術師養成学校を卒業したサラサは、師匠から田舎にある一軒のお店をプレゼントされる。
ちょっぴり優雅な生活を夢見て旅立ったものの、肝心の店舗は廃屋同然の見た目で──。
悠々自適なお仕事スローライフここに開店！
https://www.comic-valkyrie.com/tenpokeiei/
https://kimicomi.com/series/3e22b763a1c0f
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NX3nd5p9Ris ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Kp1OdJoTnLg ]
【キミコミ】
https://kimicomi.com/
コミックヴァルキリー公式サイト
コミックヴァルキリー編集部X
コミックヴァルキリーチャンネル【公式】
キルタイムコミュニケーション(KTC)広報X