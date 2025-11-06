至福の香りを、解き放て。ノンニコチンで本物のレギュラー体験【Regulast】2025年9月25日発売！

株式会社東亜産業

日本を代表するノンニコチン茶葉スティックの製造を行っているFuture Technology株式会社（本社：鹿児島県出水市、代表：深井昭匡）※1は、2025年9月25日（木）より、最新誘導加熱式デバイス（アイコスイルマシリーズなど）対応の新たなノンニコチンスティック【Regulast】の販売を開始いたします。

ノンニコチン茶葉スティックでの再現が難しいといわれている「レギュラーフレーバー」にとことん拘り、愛煙家にこそ吸っていただきたい商品が完成しました。

【会社HP】https://futuretechnology.jp/

【公式サイト】 https://the3rdfree.com/regulast/

※1：株式会社東亜産業のグループ企業

GOLD REGULAR

スモーキーさに深いコク、甘みの余韻。

カプセルが紡ぐ、本物の味わい。

■風味を、薫りへ

厳選された茶葉に独自の焙煎技術を施し、スモーキーな深みとほのかな甘味の余韻を調和。

ニコチンゼロでありながら、本格的な満足感を体験していただけます。

本物のレギュラーで至福の一服を

■本物のレギュラー体験

ニコチンゼロでありながら、紫煙の伝統的なノートを再現。

カプセルを潰すことで開放される深いコクとスモーキーな香味が、奥深い満足感をもたらします。

■洗練された存在感

無駄を削ぎ落としたデザインと、大人の嗜好に応える上質な味わい。

さりげなく、しかし確実に日常に寄り添う至福の一服。

■優雅なひととき

忙しない日常の中で、やわらかなひとときを提供します。

自分自身と向き合うための、静かで贅沢な瞬間を演出します。

商品詳細 ～新しい喫煙体験を～

【商品名】Regulast（レギュラスト）

【発売日】2025年9月25日（木）

【価格】500円(税込)

【フレーバー】GOLD REGULAR（ゴールドレギュラー）

【内容量】1箱20本入り

【ニコチン】ニコチンフリー

【販売先】

公式サイト：https://the3rdfree.com/regulast/

楽天： https://item.rakuten.co.jp/cieast/ft-rl-gr/

Amazon： https://amzn.asia/d/hzVOXj3

Yahoo： https://store.shopping.yahoo.co.jp/futuretechnology01/ft-rl-gr.html

LINE： https://lin.ee/qu7GHjB

※ニコチンは含まれておりませんが、駅や空港、病院等の公共機関や喫煙が禁止されている場所、健康増進法で喫煙が禁じられている場所での吸引はしないでください。

Future Technology 株式会社 について

皆様の健康と最高の喫煙体験を追求するため、我々は今後も研究と開発に全力を注いで参ります！

■会社概要

会社名：Future Technology株式会社（株式会社東亜産業のグループ企業）

本社：〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名6504

東京支社：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-4 第一電波ビル4階

代表取締役：深井昭匡

資本金：5500万円

HP：https://futuretechnology.jp/

オンラインストア：https://the3rdfree.com/

Twitter：@officialthe3rd1 https://twitter.com/officialthe3rd1

Instagram：@the.third_official https://www.instagram.com/the.third_official/