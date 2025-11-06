越後本ズワイガニ　11月6日 水揚げ解禁！誕生9年目のブランドガニ　100匹に1匹の味わいで人気上昇中









■リーズナブルながら美味しい狙い目！出荷量・人気上昇中の「100匹に1匹」























今年で9年目となった越後本ズワイですが、知名度は徐々に上がりつつあるものの、全国的にはまだ知る人ぞ知るズワイガニなのです。それゆえ、ここだけの話ですが、他のブランドズワイガニと比べてリーズナブルな価格で手に入れることができます。とはいえ、石川や福井など全国的に有名なブランドズワイガニの海域に隣接していて、クオリティは全く負けておらず、美味しいものが今ならお得に食べることができます。



普段はズワイガニには手が届かない、という方も、いつもよりカニが食卓に身近になる今年の冬は、お得で狙い目な新潟の越後本ズワイで、年末年始のお歳暮需要やおうち贅沢需要を満たしてみてはいかがでしょうか。



【県内卸売業者のコメント】

やはり越前ガニ等と比べると値段は安く、一方で品質は劣るものではない。向こう（越前ガニ・加能ガニなど）の漁期が始まっても越後本ズワイに対する引き合いは強いことから、価格と品質のバランスでお得に売れるのだと考えている。





■北のブランドガニ「越後本ズワイ」とは



新潟県は、ズワイガニの水揚げ量が全国5位（令和5年）と有数の生産県であるものの、福井の越前ガニや山陰の松葉ガニと比べて、ブランドとしてはほとんど知られていませんでした。

そこで平成29年より、新潟県村上市から糸魚川市及び粟島浦村の5漁協で組織する新潟越後広域水産業再生委員会により、厳しい選別基準をクリアした高品質なズワイガニのみを新潟のブランドガニとし、「越後本ズワイ」と名付けました。







R5年 ズワイガニ漁獲量



越後本ズワイ商標

