Cognizant、大規模な企業AI導入を加速するためにAnthropicのClaudeを採用し、社内AI変革を推進するためにClaudeを展開





・Cognizantは、CognizantプラットフォームでClaudeモデルとエージェントツールを使用して、お客様のAI導入の近代化と拡張を支援します。

・Cognizantは、主要な企業機能、エンジニアリング、デリバリー チームにわたる最大350,000人の従業員にClaudeを提供し、Claude Codeを使用してコーディング タスク、テスト、ドキュメント作成、DevOpsワークフローを加速します。

ニュージャージー州ティーネック, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- Cognizant（NASDAQ: CTSH）は現在、世界で最も強力な大規模言語モデル（LLM）ファミリーの1つであるAnthropicのClaudeを使用して、エンタープライズお客様と社内チームがAI実験から大規模なビジネス成果に移行できるように支援しています。これにより、ClaudeファミリーのモデルとエージェントツールがCognizantのエンジニアリングプラットフォームおよび業界のブループリントと統合され、エンタープライズ規模で測定可能な影響を実現できるようになります。

Cognizantは、自社のソフトウェアエンジニアリングおよびプラットフォームオファリングを、Claude for Enterprise、Claude Code、Model Context Protocol (MCP)、Agent SDKなどのAnthropic機能と連携させることを計画しています。これにより、お客様はAIを既存のデータやアプリケーションと統合し、人間の監視下で複数段階の作業を調整し、パフォーマンス、リスク、支出をより効果的に管理できるようになります。

大規模にAIを導入する企業には、既存のシステムと統合し、具体的な成果をもたらすソリューションが必要です。CognizantがClaudeを使用する目的は、お客様がパイロットから本番環境への移行を迅速化し、企業全体に AI 機能を拡張できるようにすることです。Cognizantは、生産性の向上とAIの成熟度向上を目的として、主要な企業機能、エンジニアリング、デリバリー チームの従業員にClaudeを社内的にも提供します。

「企業は単純な生産性向上を超えて、よりつながりのある、エージェント的な未来へと向かっています」とCognizantのCEO、Ravi Kumar Sは述べています。「AnthropicのClaudeモデルとエージェントツールをCognizantのプラットフォームスイートおよび業界の専門知識と組み合わせることで、インテリジェントシステムが人々と連携して近代化、エンジニアリング、業界の変革を加速するエージェント化された企業の基盤をお客様が構築できるよう支援します。」私たちは、Anthropicのテクノロジーを活用して、Cognizant社内でこれらの変革目標を推進できることを同様に嬉しく思っています。」

「最先端のAIと深い専門知識および実装能力の組み合わせがこのパートナーシップを非常に魅力的なものにし、企業におけるAIを間違いなく加速させるでしょう」と、Anthropicの最高商務責任者であるPaul Smithは述べています。「企業は最先端のパフォーマンスと安全性、信頼性を兼ね備えた信頼できるAIを求めており、それが何十万もの企業がClaudeを信頼する理由です。私たちは、Claudeを最大350,000人のCognizant従業員に展開し、共同お客様にも同様の展開を支援することで、これを大規模に実証しています。」

パートナーシップの当初の重点分野は次のとおりです。

・ソフトウェアエンジニアリングの生産性：Cognizant Flowsource™プラットフォームを使用してClaudeとClaude Codeを導入し、MCPベースの開発者ツールへのアクセスにより、コーディング タスク、テスト、ドキュメント作成、DevOpsワークフローを加速します。

・レガシーの近代化：CognizantのモダナイゼーションフレームワークとAnthropicのコード理解および変換機能を組み合わせることで、大規模なコードベース全体の分析とリファクタリングを高速化します。

・エージェント化：Cognizant Neuro® AIマルチエージェントオーケストレーションとAnthropicのエージェントSDKを使用して、明示的なポリシー、承認、および人間参加型制御で動作する再利用可能なドメイン固有のエージェントとマルチエージェント システムを設計します。

・業界ソリューション：金融サービスから始めて、ClaudeとCognizant Agent Foundryを活用し、エージェント ワークフローを規制されたエンタープライズ環境に組み込むことで、垂直ソリューションを開発しています。

・責任あるAI：企業のガバナンス ニーズとMCPなどのオープン スタンダードに合わせて、大規模な安全な導入、監視、運用のプラクティスを推進します。

Cognizantは、ワークショップ、リファレンス パターン、Claudeを使用したプラットフォーム統合を通じてお客様と連携し、チームが価値の高いユース ケースを特定して本番環境に移行し、測定可能な成果を実現できるように支援する予定です。

