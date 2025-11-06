サウジアラビア、石油依存からの転換で富を再定義

リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- 『Asharq Al-Awsat』紙に掲載された分析記事「サウジアラビアは富と経済主権をどう再定義しているか？（How is Saudi Arabia Redefining Wealth and Economic Sovereignty?）」において、Faisal Abu Zaki氏はサウジ・ビジョン2030（Saudi Vision 2030）の下で同国の経済構造に生じている深遠な変革を探求しました。同氏は、「サウジアラビアは、単に経済を再構築しているのではなく、知識、技術、人材に基づく経済への移行を通じて富と経済主権を根本的に再定義している」と強調しました。

Abu Zaki氏は、サウジアラビアの非石油経済が2025年第1四半期にGDPの57％を超え、非石油収入が2015年の1,640億SARから2024年には5,020億SAR以上に増加したと指摘しました。これは、Ministry of Financeおよび専門機関が主導するサウジ政府の経済多角化政策の成功を示しています。

同氏は富の概念が天然資源から、人的資本への投資やAI、デジタル技術、再生可能エネルギー、半導体分野における国家能力開発へと移行したと説明しました。Abu Zaki氏は、「サウジアラビアは石油収入に依存するのではなく、知識生産に支えられた持続可能な主権経済の構築に向けて着実に前進している」と指摘しました。

Abu Zaki氏はさらに、「Public Investment Fund（PIF）は現在、未来志向の分野への戦略的拡大に基づく経済主権の新たなモデルを体現している」と付け加えました。同時に、Ministry of FinanceとNational Debt Management Center（NDMC）が監督する財政および金融政策は、財政規律を強化し長期的な持続可能性を確保する枠組みを提供しています。

Abu Zaki氏は労働市場指標についても言及し、「2025年第1四半期の総合失業率が3.2%に低下した一方、女性の労働力参加率は36%以上に上昇した」と指摘しました。同氏は「王国の新たな富は資源だけでなく、経済変革の基盤を成す国民の能力にある」と強調しました。

結論として、Abu Zaki氏は「サウジが歩んできた道のりにおける経済主権の概念は、外部の資金源への依存や世界市場の変動の不安定性から脱却し、国内での財政上の意思決定を下し、国家収益を知識構築へ投資する能力に基づくものだ」と強調しました。これによりサウジ経済は、21世紀における富の再定義を体現する独自のモデルとして位置づけられることになります。

Communication & Financial Knowledge（Mutamem）は、王国で進行中の経済変革の深さを浮き彫りにするこの全国メディアの貢献を高く評価しています。センターは、社会における金融および経済意識の向上こそが、持続可能な経済主権達成の基盤となる柱であると確信しています。

センターは、プログラムやイニシアティブを通じて、Ministry of Financeが掲げる金融リテラシーの促進と金融知識ツールによる社会エンパワーメントの目標を支援し続け、サウジ・ビジョン2030（Saudi Vision 2030）の目標に沿った責任ある金融文化の構築に貢献しています。

