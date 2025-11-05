【岡山大学】瀬戸内地域のスタートアップ・エコシステム形成に向けて那須保友学長が愛媛県庁を訪問 濱里要副知事と意見交換

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 11月 5日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年10月28日に那須保友学長が、本学および岡山市の担当者とともに愛媛県庁を訪問し、同県の濱里要副知事と意見交換を行いました。今回の訪問は、愛媛県と岡山市・本学などが連携して進めるスタートアップ・エコシステムの形成に向けた取り組みの一環として実施されたものです。



令和7年6月の内閣府の「スタートアップ・エコシステム拠点都市」制度の第2期公募において、岡山市と愛媛県が共同申請した「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」が「NEXTグローバル拠点都市」に選定されました。同コンソーシアムは、愛媛県を中心とする「EGFコンソーシアム」と、岡山市・岡山大学を中心とする「岡山イノベーションコンソーシアム」で構成されており、瀬戸内地域において広域的なスタートアップ支援体制を構築することを目指しています。



両コンソーシアムは、海・島・山の多様なフィールドと、造船・鉄鋼などの製造業、養殖業・果樹農業といった一次産業が集積する瀬戸内地域の特徴を生かし、「巨大実証フィールド『SETOUCHI』」を活用したスタートアップの創出と成長支援を推進しています。本学は、研究・技術シーズ、起業家育成、人材交流ネットワークなどを生かし、岡山イノベーションコンソーシアムの中核として取り組みを牽引しています。



意見交換では、瀬戸内地域のスタートアップ創出を地域間連携により進めていくとともに、今回の選定を契機として、スタートアップ支援にとどまらず、社会課題解決や地域活性化など多様な領域で連携を深めていくことを確認しました。



意見交換後は、愛媛県庁内に整備された官民共創拠点「トライアングルベース」などを視察し、本学および岡山市の担当者を交えて、両地域が連携して進める具体的な取り組みについて検討を行いました。



本学は今後も、瀬戸内スタートアップコンソーシアムおよび岡山イノベーションコンソーシアムの中核大学として、瀬戸内地域におけるイノベーション創出と、グローバルにつながるスタートアップ・エコシステムの形成に貢献していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みご期待ください。

濱里副知事（右）と那須学長

トライアングルベースの視察

瀬戸内スタートアップコンソーシアムの取り組み概要



◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

・ももたろう・スタートアップカフェ（ももスタ）

https://momosta.com/

・中四国STARTUP RUNWAY

https://chushikoku-startup-runway.com/

・【愛媛県】官民共創拠点『トライアングルベース』が誕生しました！

https://note.com/tryangle_ehime/n/n8a69c224dbbb

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学が参画する「瀬戸内スタートアップコンソーシアム」が内閣府「NEXTグローバル拠点都市」に選定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003201.000072793.html

・【岡山大学】岡山エリアのスタートアップ創出を加速「岡山イノベーションコンソーシアム」発足イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003373.000072793.html

・【岡山大学】瀬戸内エリアの支援機関などが集う「瀬戸内と大交流会」に岡山大学事務職員・岡山大学発ベンチャーが登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003520.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学卒業生の中藤寛人さんが文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」に任命

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003456.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14760.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html