コロワ甲子園屋上駐車場に100台規模の中古車展示場が2025年11月15日グランドオープン

誰もが気軽に立ち寄れる展示場『ひまわりガーデン』

株式会社エクシアホールディングス

コロワ甲子園の屋上駐車場になんと、100台規模の中古車展示場がOPEN。

お買い物のついで、お仕事帰りにフラッと立ち寄れ、じっくりと車選びを楽しめる。お客様の運命の１台に出会うサポートを最大限サポートいたします。

ひまわりガーデンの特徴

ひまわりガーデンの特徴は何といっても、日常のお買い物のついでに、来店＆車選びがいつでもできること。『誰もが気軽に立ち寄れる』そんなコンセプトで営業しているため、直近のお車の購入予定がないお客様も気軽に、じっくりと車選びができます。もちろん試乗だけでのご来店でもOKです。ぜひお気軽にご来店ください。

お子様連れのお客様も楽しめる工夫がいっぱい

展示場には遊具と緑の空間がり、お子様はもちろんお父様、お母様も一緒に楽しんでいただけます。

また定期的に、お子様やファミリーのお客様皆さんが楽しめるイベントなども実施いたします。

オープン記念キャンペーン

グランドオープンのイベントとして様々なイベントを企画しています。

なかでも目玉として、コロワ甲子園施設内レシート（1000円以上）のお買い上げレシートをお持ちのお客様限定で、豪華賞品が当たるガラガラ抽選会を実施予定。

11月24日までの土日祝日限定となりますので、ぜひこの機会にご来場お待ちしております。

11月22日、23日限定の手競オークション

オープンイベントして、厳選中古車をなんと1円からオークションスタート

お客様同士で競りあっていただく形式の手競オークションで、22日と23日の2日間、それぞれ1台ずつ出品の2台限定となっております。

中古車相場価格55万円相当のお車が、びっくりするような価格で購入できる大チャンスとなっております。もちろん当日滑り込みでの参加も可能となっております。

お車ご成約のお客様限定の選べる特典

ご成約の特典はOPEN特別イベントして大盤振る舞いの5種からお好きな特典を選べます。

11月30日まで限定の企画となっておりますので、お早目のご検討をよろしくお願いいたします。

運営会社：株式会社オートスタイルトレーディング

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀1-25-29江戸堀KＮビル8階

代表取締役社長：山本 良祐

事業内容： 新車・中古車の販売 板金、修理、車検、損保ジャパン・東京海上日動火災保険損害保険代理店業務、中古車自社保証業務

設立： 2012年3月

HP：https://auto-styletrading.co.jp//

管理会社：株式会社エクシアホールディングス

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀1-25-29江戸堀KＮビル8階

代表取締役：岩原 貴士

事業内容： ひまわりガーデン店舗開発事業、店舗リーシング事業、不動産事業、相続業務コンサルティング事業

設立： 2021年1月

HP：http://ecxia-holdings.co.jp/