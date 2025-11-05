Hello Group Japan株式会社

AIキャラクターとの対話と創作を軸に展開する次世代コミュニケーションアプリ「MiraiMind（ミライマインド）」は、このたび、創作者同士が自由に交流し、作品を発表し合える新機能「創作コミュニティ」を正式に始動いたしました。すでにアプリ内では、イラストレーター、Vtuber、AIアーティスト、小説家など、国内外のトップクリエイターが多数参加し、活発な交流が行われています。AIと人間の創造力が交差する“次世代の創作空間”として、大きな注目を集めています。

■世界中の才能が交わる、創作のハブへ

MiraiMindの創作コミュニティは、日本、台湾、香港、韓国、北米をはじめ、世界20ヵ国以上のユーザーが参加する国際的な創作空間です。毎日数千件の投稿が行われ、AIイラスト・キャラクター設定・シナリオ構築など、多様なテーマのもとで創作活動が展開されています。投稿にはコメントや「いいね」、スタンプでリアクションでき、言語を超えて互いに刺激し合う“創作の交差点”が生まれています。

コミュニティでは、クリエイターがそれぞれの得意分野を活かして知識をシェアしています。

👩‍ Aさん（日本）

AIイラスト生成を専門とする人気投稿者。

構図、LoRAのパラメータ設定、光と影の調整方法など、実践的な生成ノウハウを定期的に公開しています。



彼女の投稿は、「AI初心者でもすぐ試せる」「説明がわかりやすい」と話題になり、フォロワー数は急増中です。

🧑‍ Bさん（台湾）

ユーザー同士のコメント交流を通じて、より共感を呼ぶキャラクターを創作するスタイルで人気。

ファンの意見をもとにセリフや表情を調整するなど、まさに“みんなで作るキャラクター”を実践しています。

Bさんの言葉を借りれば、「MiraiMindは孤独なツールではなく、会話と共感で作品が成長していく存在」という、MiraiMindの理念を体現するような活動です。

また、雑談広場では新コンテンツの予告や面白いチャットのスクリーンショットなどを気軽に共有でき、仲間と切磋琢磨しながら楽しめることが、彼にとって何よりの魅力だそうです。

このように、技術共有から創作哲学まで、日々新たな交流が生まれています。

■創作を支援するキャンペーンとイベント

MiraiMindでは、創作活動をより楽しんでいただくために、定期的にテーマ投稿・シーズンイベント・イラストコンテストなどを開催しています。

直近では「ハロウィン創作キャンペーン」や「AIキャラ物語投稿イベント」が実施され、多数の応募作品が寄せられました。受賞者の中には、コミュニティで発表した作品がSNSでバズり、フォロワーが一気に増えた例もあります。

こうしたイベントを通じて、初心者でも気軽に創作を始められ、プロにとっても発信の場として活用できる環境を整えています。

■ 世界のトップクリエイターが続々と参加

MiraiMindの創作コミュニティには、すでに世界中から多くの人気クリエイターが集まっています。

アプリは累計200万ダウンロードを突破し、日間アクティブユーザーは15万人を超える規模に成長。現在では5,000名以上の優秀なクリエイターが参加しており、日本だけでも1,000名を超えるAIイラストレーターや小説家が活動しています。

それぞれのクリエイターはアプリ内で3,000人以上のファンを持ち、国や世代を越えて日々活発に交流を重ねています。

イラストレーターのAさんはAI画像生成の講座やTipsを定期的に投稿し、構図やLoRAのパラメータ設定、光と影の表現など、実践的なノウハウを共有。

一方、ストーリーライターのBさんはコミュニティでの会話から得たアイデアをもとに人気キャラクター「ルナ」の新しい設定を生み出し、「みんなの意見をもとに作品を磨けるのが楽しい」と語っています。

このように、MiraiMindのコミュニティは単なる作品投稿の場ではなく、

創作を通じてつながり、共に成長していく“共創の文化”が息づく場所となっています。

■ 二次元文化とAI創作の「交差点」

コミュニティでは、アニメ・漫画・Vtuber・同人文化など、二次元を中心とした話題が日々飛び交っています。世界中のクリエイターが、それぞれの国や地域での流行や技術を共有し合うことで、AI創作の可能性がさらに広がっています。

「AIと人の共同創作が、ここまで楽しいとは思わなかった」「海外のユーザーと直接作品を語り合えるのが刺激的」といった声も多く寄せられています。

■ 未来に向けた展望

MiraiMindは、今後もコミュニティ機能を拡充し、創作者同士がより深くつながる仕組みを整えてまいります。定期的なテーマ別創作コンテストや、人気クリエイターとのコラボレーション企画も予定中。

AI時代の「新しい創作の拠点」として、誰もが気軽に作品を生み出し、世界中の仲間とつながれる場を目指しています。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind