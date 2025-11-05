小学生ギャル「KOGYARU」ドイツiTunes Storeでダブル快挙！楽曲MVがHIPHOP部門1位、最新曲もJ-Pop部門トップ3にランクイン

株式会社HJ

小学生ギャルグループ「KOGYARU（コギャル）」の、ミュージックビデオ「KOGYA's KITCHEN」がiTunes Store (ドイツ) のMVランキングにて “ヒップホップ／ラップ トップミュージックビデオ” で1位、“総合 トップミュージックビデオ” で3位、そして最新楽曲「Dis Desu (feat. Natuul)」が同ストアの “J-Popトップソング” で3位にそれぞれ新規ランクインを果たしたことをお知らせいたします。

日本のキッズギャルカルチャーを牽引するKOGYARUが、海外の主要音楽配信プラットフォームで複数の実績を同時に達成し、世界的な注目を集めています。

◼︎KOGYA’S KITCHEN（コギャルズ・キッチン）

2025年8月にリリースされた「KOGYA`S KITCHEN」は、軽快なHIPHOPビートに乗せてKOGYARUが“お料理RAP”を披露する一曲です。チキンライスやオムライスを作る工程を、KOGYARUらしいテンションでリズミカルに描いたポップでユーモアあふれる“クッキング・ソング”となっています。

ミュージックビデオでは、メンバーが実際にクッキングをしながらRAPをパフォーマンス。メンバーカラーに合わせてデザインされたコック帽やエプロンを身にまとい「ギャル × お料理」というユニークなテーマを、明るくキュートに表現しています。

楽曲全体を通して、KOGYARUならではのポジティブなエネルギーと遊び心が感じられる作品です。

◼︎ドイツ iTunes Store ランキング実績

このランキング実績は、KOGYARUの音楽的魅力と発信力が海外市場にも確実に届いていることを証明するものです。

過去楽曲であるMV「KOGYA's KITCHEN」は、激戦区であるiTunes Store (ドイツ) の “ヒップホップ／ラップ トップミュージックビデオ” で堂々の1位を獲得し、さらに “総合 トップミュージックビデオ” でも3位に新規ランクインするという快挙を成し遂げました。

〈「KOGYA's KITCHEN」楽曲・MV情報〉[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Bt3wNLBQKXk ]

楽曲情報：https://linkco.re/M6xH6ep7

そして、最新楽曲 「Dis Desu (feat. Natuul)」は、同ストアの “J-Pop トップソング” で3位にランクイン。

〈「Dis Desu (feat. Natuul)」楽曲・MV情報〉[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1sZPs4H_8y0 ]

楽曲情報：https://linkco.re/2qxprPup

このダブルランクインは、コアなギャル文化をルーツに持つ「KOGYARU」のサウンドが、ドイツのリスナーからも高い評価を得ていることを示しています。今回の快挙は、1st Single「SHIRANKEDO」に続き、「KOGYARU」の音楽が国境を越えて浸透していることを示しています。

◼︎「KOGYARU」について

2023年始動、キッズギャルカルチャーのはしりにして圧倒的存在感を放つ新進気鋭の小学生ギャルグループ。雑誌・YouTubeを母体媒体としつつも、世界的スマッシュヒットを放った1st Single「SHIRANKEDO」で鮮烈な音楽活動をスタート。

2025年11月より、全国11都市・22公演／総動員予定4万人のキャリア最大規模の全国ツアー「KOGYARU WARS -Episode One-」を控えている。

＜全国ツアー情報特設ページ＞

https://kogyaru-liveinfo.com/pages/kogyaruwars-episodeone

〈「KOGYARU」公式サイト・SNS〉

公式サイト：https://kogyaru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_official

YouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official

◼︎会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

Email：press@hj-co.com

URL：https://hj-s.co.jp/



