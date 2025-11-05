【11/11(火)～11/12(水)開催】スカイディスクが「Reboot the Routine ～いつもの仕事に、新しい風を～」に出展します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2025年11月11日（火）～12日（水）に電気ビル共創館（福岡県福岡市）で開催される「Reboot the Routime ～いつもの仕事に、新しい風を～」に出展いたします。本展示では、AIを活用した生産計画最適化ソリューション「最適ワークス」を中心に、製造現場のDXを支援する最新の取り組みや成功事例をご紹介します。

Reboot the Routineは、「いつもの仕事に、新しい風を」をテーマに、AIを活用した業務効率化、業務DX、現場DX、セキュリティ、バックオフィスなどに関するプロダクトを持つ企業が複数社出展するリコージャパン株式会社主催の展示会です。スカイディスクは現場DXの分野にて、製造業の皆さまが直面する「計画立案の属人化」「納期遅延」「在庫過多」といった課題に対し、AIが自動で最適な生産計画を提案する「最適ワークス」の最新アップデートや導入企業の事例を展示形式でご紹介します。また、会場では専門スタッフによる個別相談も実施。自社の課題に合わせたAI活用の方向性や、DX推進の第一歩について具体的にご相談いただけます。DX推進や工場の生産性向上に関心をお持ちの皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

▪️イベント概要

名称：Reboot the Routine ～いつもの仕事に、新しい風を～

開催日：2025年11月11日（火）～12日（水） 10:00～17:00

会場：電気ビル共創館（福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82）

主催：リコージャパン株式会

申込方法：https://a7c4c4ca.form.kintoneapp.com/public/057a336b82881292417aca97cd6642ce0562efacef702158dcfb4cb9ed4c294e (https://a7c4c4ca.form.kintoneapp.com/public/057a336b82881292417aca97cd6642ce0562efacef702158dcfb4cb9ed4c294e)

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331