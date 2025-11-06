沖縄で唯一の手花織り体験最幸のウエディングベール体験をオープンキャンパスで――沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校 × FABRIC SHOP MINAMI コラボ企画――
沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校は、2025年11月1日（土）のオープンキャンパスにて、FABRIC SHOP MINAMI様ご協力のもと、花織技法を用いた「手花織りウエディングベール体験」企画を実施いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333637&id=bodyimage1】
当日は、高校生が織り機でウエディングベールの手織り体験を行い、沖縄の伝統文化に触れながらブライダルの世界をより身近に感じる機会となりました。
本企画は、地域企業とのコラボレーションにより、「沖縄らしさを活かしたブライダルの学び」を提供する取り組みとして実施したものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333637&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333637&id=bodyimage3】
今後も本校では、地域の皆様と連携しながら、高校生に専門職の魅力を体験いただけるイベントを企画してまいります。
関連ページ
FABRIC SHOP MINAMI https://fabricshopminami.okinawa
沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校 https://www.sanko.ac.jp/okinawa-beauty/
本件に関する問い合わせ先
学校法人 三幸学園
沖縄入学相談室 担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL：070-1499-2542
配信元企業：学校法人三幸学園
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333637&id=bodyimage1】
当日は、高校生が織り機でウエディングベールの手織り体験を行い、沖縄の伝統文化に触れながらブライダルの世界をより身近に感じる機会となりました。
本企画は、地域企業とのコラボレーションにより、「沖縄らしさを活かしたブライダルの学び」を提供する取り組みとして実施したものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333637&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333637&id=bodyimage3】
今後も本校では、地域の皆様と連携しながら、高校生に専門職の魅力を体験いただけるイベントを企画してまいります。
関連ページ
FABRIC SHOP MINAMI https://fabricshopminami.okinawa
沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校 https://www.sanko.ac.jp/okinawa-beauty/
本件に関する問い合わせ先
学校法人 三幸学園
沖縄入学相談室 担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL：070-1499-2542
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ