民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が千葉県船橋市立塚田小学校で「夢の宇宙旅行時代の到来！～塚田小から宇宙へ～」と題して講演！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、千葉県船橋市塚田立小学校PTA主催、プレパーク船橋共催、公益財団法人上廣倫理財団協力で、船橋市塚田立小学校６年生向け出前授業として、「夢の宇宙旅行時代の到来！～塚田小から宇宙へ～」と題した講演を行いました。
当日は、ASTRAXの事業概要や民間宇宙飛行士TAICHIの紹介、世界の民間宇宙船の最新情報を中心に、約90分にわたって講演を行いました。
この講演会には、主に塚田小学校6年生の生徒と教員の合わせて約140名が参加しました。
【講演概要】
講演演題 「夢の宇宙旅行時代の到来！～塚田小から宇宙へ～」
講演者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
開催日時 10月14日（火）10時30分～12時00分
開催場所 千葉県船橋市立塚田小学校体育館
対象 千葉県船橋市立塚田小学校６年生
主催 千葉県船橋市立塚田小学校PTA
共済 プレパーク船橋
協力 公益財団法人上廣倫理財団
【講演の感想】
●今日の話を聞いて、宇宙旅行はもうできるってことを知りました。宇宙船ができれば、旅行以外にも移動にも使えて、いつか全人類宇宙船で移動するってこともそう遠くないのかなと思いました（僕は月に行きたいです）。質問 宇宙人っていると思いますか？
● 2027年に火星に行けるということがわかってうれしい～
●宇宙飛行士の話を聞いて、本当にすごいなと思いました。説明もわかりやすかったし、よくわかりました。話を聞いてるだけでワクワクしました。最初は宇宙怖いなと思っていたけど、最後は宇宙に行きたいとなりました。もっともっと宇宙について知りたいです。
● 民間宇宙飛行士の話を聞いて、もっと宇宙のことについて調べたいなと思った。面白い形のスペースシャトルと飛行機が合体した乗り物や民間宇宙飛行士についていろいろ知れた。質問なんですが、宇宙飛行士さんの乗り物は他にもあるんですか？スペースシャトルの他にどんな乗り物があるのか調べたいと思った。宇宙飛行士さんは、普段どんなお仕事をされてるんですか？
●宇宙は怖いと思っていたけど、すごく面白そうですぐに乗ってみたいと思った。すごくわかりやすくてめちゃくちゃ勉強になった。
●宇宙について知れた、知らなかったことが、めっちゃ知れた。宇宙の事について、もっと知りたい、調べたいと思った。
●宇宙に行くのはとても難しいことだと思っていたけど、宇宙に行く事はあまり難しくないと知って驚きました。
●自分の知らない宇宙のいろいろなことについて知れて、最近にも宇宙に行った人がいるんだと驚きました。無重力の時にやってはいけないことってなんですか？
●私は「宇宙に行ってみたい！」と思ったりはするけど、そんな簡単にいけないと思っていたから、あんま宇宙について調べたりしなかったけど、今日の話を聞いて「こんなにも簡単に宇宙に行けるんだ！」「未来では30分で世界を回れるんだ！！すごい。人間てすごいんだな」とか、いろいろ思って（簡単に宇宙に行けるようになったりしたら）宇宙に行きたいと思いました。
