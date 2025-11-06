不妊症の増加と技術の進歩により、生殖補助医療市場は2032年までに550億9000万米ドルに達すると予測
世界の生殖補助医療（Assisted Reproductive Technology：ART）市場は、2023年に283億3,000万米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.68％で拡大し、2032年には550億9,000万米ドルに達すると予測されています。この著しい成長は、世界的な不妊率の上昇、治療技術の進歩、そして生殖補助医療に対する社会的受容の拡大によって促進されています。
ARTは、不妊に悩むカップルや個人にとって重要な解決策として位置づけられており、体外受精（IVF）、顕微授精（ICSI）、凍結保存技術など、さまざまな治療オプションを提供しています。
成長概要
ART市場の成長は、ライフスタイルの変化、ストレス、肥満、環境要因、晩婚化・晩産化による不妊症の増加に大きく起因しています。米国生殖医学会（ASRM）のデータによると、約8組に1組のカップルが不妊の問題を抱えており、生殖医療への需要の高まりを示しています。この需要の増加により、臨床研究、新しい診断ツール、そして成功率を高める高度な実験室技術への投資が活発化しています。
さらに、着床前遺伝学的検査（PGT）、タイムラプス胚映像化、AIによる胚選別といった技術革新が成果を大きく改善しています。これらの技術は、健康な胚を選別し、多胎妊娠や流産のリスクを減少させることに貢献しています。また、卵子・精子凍結といった生殖能力温存の普及も市場拡大を後押ししており、特にキャリアや個人的理由で出産を遅らせる人々の間で需要が高まっています。
市場動向（Market Dynamics）
生殖治療に対する意識の高まりと技術の継続的な進歩が、ART市場の主要な成長要因となっています。現在では、ARTはこれまでよりも侵襲性が低く、効率的で、費用対効果の高い治療法へと進化しています。不妊に関する社会的タブーが徐々に解消され、オープンな議論が増えていることも、成長を支える要素です。
しかし、治療費の高さと保険適用範囲の制限が依然として大きな課題です。1回の体外受精サイクルの費用は平均1万～1万5,000米ドルに達し、追加費用を含めるとさらに高額になります。多くの医療保険では依然として不妊治療が対象外であり、世界的にARTを利用できない層が存在しています。
それでも、政府による助成金や公衆衛生政策の導入が治療へのアクセスを広げています。イスラエル、フランス、デンマークなどでは、ARTが国家医療制度に組み込まれており、出生率の向上にも貢献しています。また、より低価格で高度な治療を求めて海外へ渡航する「生殖ツーリズム」も、世界市場の成長を加速させています。
セグメント分析
種類別：
2023年、体外受精（IVF）セグメントが市場の92％以上を占め、世界のART市場を支配しました。IVFは、男性不妊、卵管閉塞、原因不明の不妊など、さまざまな不妊症に対応できる有効な治療法として最も選ばれています。胚培養や凍結保存技術の進歩、実験室プロセスの改善により、成功率が大幅に向上しています。
一方で、人工授精（AI）は最も成長が期待されるセグメントです。AIは侵襲性が低く、費用が抑えられるため、よりシンプルな治療を求める患者に適しています。特に、IVF費用が高額な新興国市場では、AIの採用が拡大しています。
エンドユース別：
2023年には、不妊治療クリニックおよび専門センターが市場収益の80％以上を占めました。これらの施設では、診断、胚培養、遺伝子検査、凍結保存などを包括的に提供しており、治療の成功率を高めています。専門クリニックの増加とアクセス性の向上が、世界的な患者の選好につながっています。
サンプルレポート請求 - " https://www.snsinsider.com/sample-request/3447 "
