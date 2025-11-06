AI MQL合同会社、世界初「AI×法務×SRE」統合型ソリューションを発表
GenAIによる不正検知、LLMによる法的説明、改竄不能SRE基盤を三位一体で提供し、証券会社の「AI取引における説明責任」を確立
AI MQL合同会社（本社：東京都港区、以下「AI MQL」）は、急速に多様化する金融顧客層（富裕層・若年層・個人投資家・機関投資家）に対応する証券会社・FXブローカー・オンライン投資プラットフォーム向けに、「AI×法務×SRE」を統合した世界初の次世代型リスク管理・説明責任ソリューションの提供を本日より開始します。
https://ai-mql.com/
本サービスは、AI取引や自動売買（EA）の普及に伴い複雑化するコンプライアンス課題に対し、「AIによる検知」「法的に有効な説明」「改竄不能な証跡管理」という三位一体の統合的体制を提供します。
【市場の背景と課題】
近年、MT4/MT5における自動売買（EA）やロボアドバイザーの普及により、金融機関が直面するリスクは質的に変化しています。富裕層は高度なアルゴリズム運用の説明可能性を求め、個人投資家は少額取引でも公平性と信頼性を重視し、機関投資家は内部統制と規制対応（CFTC, FSA等）を前提とした透明性を要求しています。
既存のリスク管理ツール（例：Axcera, PropFinTech）は不正検知は可能ですが、「なぜAIがその取引を不正と検知したのか」を法的に説明できるAI監査証跡を提供するという構造的限界を抱えていました。
不透明なAI判断に基づく不当な失格判定は、顧客紛争やSNSでのレピュテーション毀損（炎上）に直結する大きな経営課題となっています。
【ソリューションの概要：三位一体（Trinity）構造】
本ソリューションは、金融機関の説明責任（Accountability）を担保するため、以下の3つの機能で構成されます。
「矛」（The Spear） - GenAIによる高度なリアルタイム不正検知
AI MQL独自のGenAI Fingerprinting技術が、数万件の取引ログから「取引行動の指紋」を学習。従来のルールベースでは検知困難だった巧妙なコピー取引、EAの共有、レイテンシー・アービトラージ（裁定取引）、複数アカウント操作などをリアルタイムで識別します。
「盾」（The Shield） - LLM（大規模言語モデル）による自動調査レポートと説明可能AI（XAI）
検知された異常行動に対し、LLMが即座に「法医学的証拠（Forensic Evidence）」として利用可能な調査レポート（JSON＋PDF監査証跡）を自動生成します。「なぜ検知されたのか」という判断根拠を、人間が理解可能な要約付きで提供。これにより、トレーダーへの失格通知、顧客紛争時の証拠提示、規制当局への報告資料として活用できます。
「基盤」（The Immutable Base） - 金融規制対応レベルの不可改竄SRE基盤
全ての検知・レポート・アクセスログは、WORM（Write Once, Read Many）対応ストレージに保存され、技術的に削除・改竄が不可能です。SOC2準拠のアクセス監査ログとFINRA準拠の7年間保管義務に対応し、契約上のSLO（Service Level Objective）により証跡の完全性を保証。内部不正を含むあらゆる改竄リスクを排除します。
【導入による主なメリット】
コンプライアンス強化: CFTC/FSA等の監査に対し、AI判断の根拠を「説明可能な証拠」として即時提出可能に。
レピュテーション保護: AIの誤判定や不透明な失格処理によるSNS炎上や顧客紛争を未然に防止。
