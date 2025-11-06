【後編】50代が信頼する転職情報とは？～採用サイトとSEO対策に求められる“わかりやすさ”～（SEO会社ランクエスト調べ）
近年、転職市場が活発化する中で、50代のビジネスパーソンにも新たなキャリアの選択肢が広がっています。求人情報サイトや企業の採用ページ、転職エージェント、SNS、求人広告など、情報収集の手段は多岐にわたり、従来とは異なるアプローチが求められています。
長年の経験を活かしながらも、次の職場で自身のスキルをどのように活用できるかを見極める50代にとって、どの媒体を利用し、どの情報に重点を置くべきか、さらには採用サイトにどのような機能や工夫を求めるのかについては、まだ十分な分析が行われていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエストは、50代会社員100名を対象にアンケート調査を実施。転職活動における情報収集方法やWebメディア、採用サイトの利用実態を広範に調査し、その傾向と特徴を明らかにしました。
今回の調査結果は、50代の求職者が求人情報をどのように収集し、応募決定において重視するポイントを浮き彫りにしています。この貴重なデータは、採用サイトの改善やSEO対策の進行、信頼性の高い情報発信における有効な指針となるでしょう。今後の採用広報やSEO対策を含めたWebマーケティング戦略の見直しに役立てていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：採用サイトの信頼性を高めるSEO対策と情報更新の最適化
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000333610/
4．転職活動中に企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは何ですか？（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333615&id=bodyimage2】
注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動中に企業のWebマーケティング活動で感じた不満をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人情報が詳細に書かれていない、または不明確だった」（37.0％）で、募集内容や条件の曖昧さに不満を感じた人が多いことが分かります。応募前に仕事内容や待遇を正確に把握したいという意識が強く、情報の不十分さが転職希望者の不安要因となっていることが示唆されます。
「企業文化や職場の雰囲気が伝わりにくかった」は23.0％となり、テキスト中心の求人情報だけでは職場の実態や人間関係の雰囲気をつかみにくいという課題が見られます。
また、「求人広告が一般的で、企業の独自性が伝わっていなかった」（13.0％）や「コンテンツが古い、または更新されていなかった」（13.0％）、「応募プロセスや面接の流れがわかりにくかった」（12.0％）といった項目も挙がり、Web上での発信力や最新情報の更新体制に課題を感じる人が一定数いることが分かります。
一方で、「WebサイトやSNSがモバイルフレンドリーでなかった」（3.0％・3人）は少数にとどまり、スマートフォン対応はおおむね整っていることがうかがえます。
