【前編】50代が信頼する転職情報とは？～採用サイトとSEO対策に求められる“わかりやすさ”～（SEO会社ランクエスト調べ）
近年、転職市場が活発化する中で、50代のビジネスパーソンにも新たなキャリアの選択肢が広がっています。求人情報サイトや企業の採用ページ、転職エージェント、SNS、求人広告など、情報収集の手段は多岐にわたり、従来とは異なるアプローチが求められています。
長年の経験を活かしながらも、次の職場で自身のスキルをどのように活用できるかを見極める50代にとって、どの媒体を利用し、どの情報に重点を置くべきか、さらには採用サイトにどのような機能や工夫を求めるのかについては、まだ十分な分析が行われていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、50代会社員100名を対象にアンケート調査を実施。転職活動における情報収集方法やWebメディア、採用サイトの利用実態を広範に調査し、その傾向と特徴を明らかにしました。
今回の調査結果は、50代の求職者が求人情報をどのように収集し、応募決定において重視するポイントを浮き彫りにしています。この貴重なデータは、採用サイトの改善やSEO対策の進行、信頼性の高い情報発信における有効な指針となるでしょう。今後の採用広報やSEO対策を含めたWebマーケティング戦略の見直しに役立てていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：採用サイトの信頼性を高めるSEO対策と情報更新の最適化
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
1．転職活動で利用頻度の高いWebメディアは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注1）
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で利用頻度の高いWebメディアをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人情報サイト（例：Indeed、リクナビ、マイナビ等）」で、全体の74.0％が利用していました。求人数の豊富さに加え、条件検索やスカウト機能など利便性が高く、幅広い年代に支持されていることが背景にあると考えられます。
次いで「企業の公式採用ページ」（27.0％）が続き、企業文化や働き方を自ら確認したいという意識の高まりがうかがえます。
また、「転職エージェントのWebサイト」（24.0％）も一定の割合を占めており、個別サポートや非公開求人への期待から利用が広がっていると推測されます。
一方で、「求人広告（Google広告やSNS広告等）」は16.0％にとどまり、広告経由での情報収集はまだ補助的な位置づけにあるようです。
「YouTube等の動画コンテンツ」（3.0％・3人）や「SNS（例：LinkedIn、X、Facebook等）」「企業ブログや採用ブログ」（いずれも1.0％・1人）は非常に少なく、動画やSNSによる情報発信はまだ転職活動の主要ルートにはなっていない現状が示されました。
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
