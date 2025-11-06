フランス発アクションRPG『Edge of Memories』 PlayStation5向けに2026年春発売決定 『Edge of Eternity』の世界を受け継ぐ新作が登場
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、フランス産アクションRPG 『Edge of Memories』をPlayStation（R）5向けに2026年春に発売することを発表し、合わせてストーリートレーラーを公開しました。
PlayStation（R）5 『Edge of Memories』 ストーリートレーラー▼
https://x.gd/z7O3Z
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333580&id=bodyimage1】
■ 『Edge of Eternity』の世界を継ぐ新作『Edge of Memories』正式発表
本作は、2021年に発売され、世界中で100万人以上のプレイヤーを魅了したインディーRPG『Edge of Eternity』の世界を受け継ぐ完全新作プロジェクトです。
舞台は前作と同じく「ヘリオン」。豊かな物語性に、UnrealEngine5で制作され、フランスアニメーションに着想を得た芸術的なビジュアルを融合。シリーズのファンはもちろん、新規プレイヤーも楽しめる新たなアクションRPG体験を提供します。
『Edge of Memories』では、リアルタイム戦闘によるダイナミックなバトルが展開。プレイヤーは主人公エリンの多彩な能力を駆使し、仲間との連携コンボを繋げながら、内に秘められた「バーサーク」の力を解放して強大な敵に挑みます。
■ 豪華クリエイター陣が集結
本作の制作には、ジャンルを代表する豪華クリエイターが多数参加しています。
- キャラクターデザイン：風間雷太氏（代表作：Xenoblade ChroniclesTM X）
- 脚本：名取佐和子氏（代表作：NieRTM シリーズ）
- ボーカル：Emi Evans氏（代表作：NieRTM, NieR:AutomataTM）
- 音楽：光田康典氏（代表作：Chrono Trigger（R）, XenogearsTM）／Mariam Abounnasr氏（（代表作：Xenoblade ChroniclesTM 3, ONINAKITM）
JRPG文化への深いリスペクトとともに、壮大な物語世界が構築されています。
■ ストーリートレーラー公開
本日公開された最新トレーラーでは、『Edge of Memories』の世界観と主要キャラクターの一部が披露されています。
映像では、「腐蝕」という破壊的な力によって荒廃した大陸「アヴァリス」を舞台に、魂の囁き手（ソウル・ウィスパラー）である旅人エリンが、人々を救うために立ち上がる姿が描かれます。また、エリンが内に秘めた「ブラックビーストモード」と向き合う緊迫したシーンをはじめ、仲間との絆や葛藤など、物語の核心に迫る要素も垣間見ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333580&id=bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：Edge of Memories（エッジ オブ メモリーズ）
発売日：2026年春発売予定
対応機種：PlayStation（R）5（パッケージ版およびダウンロード版）
価格：未定
ジャンル：アクションRPG
発売元：株式会社3goo
コピーライト：（C）2025 Nacon. （C） 2025 Published by Nacon and developed by Midgar Studio. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。（C）3goo K.K. all rights reserved.
