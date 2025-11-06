メタバースを超えて広がる仮想空間サービス市場、2031年に1.81億ドル規模に到達見込み
仮想空間サービスとは、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）、メタバースなどの技術を基盤とし、ユーザーにデジタル仮想環境及び関連機能を提供するサービス形態を指す。当該サービスは、インタラクティブな仮想空間を構築することで、ソーシャル、ワーク、エンターテイメント、教育、ビジネスなど複数のシナリオにおけるユーザーのニーズを満たし、物理世界とデジタル世界の統合及びインタラクションを実現する。
業界の発展特徴：拡張性と多様性が牽引する成長
仮想空間サービス市場は、2020年代に入ってから急速な発展を遂げている。LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル仮想空間サービス市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/28129/virtual-space-service）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.6%で、2031年までにグローバル仮想空間サービス市場規模は1.81億米ドルに達すると予測されている。企業のリモートワーク定着や教育・研修のオンライン化、さらにはブランドマーケティング活動における新しい顧客接点の確立が需要拡大を後押ししている。また、この市場は用途やユーザー層の多様性に支えられており、ビジネス利用から個人向けエンターテインメントまで幅広い分野で応用されているのが特徴である。市場には大小さまざまなプレイヤーが存在し、スタートアップ企業による革新的なサービスと既存大手によるプラットフォームの拡張が同時進行している点も注目される。こうした動向は業界全体のイノベーションを加速させ、競争と協業のダイナミズムを生み出している。
図. 仮想空間サービス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333553&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333553&id=bodyimage2】
図. 世界の仮想空間サービス市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場動態と成長ドライバー：主要プレイヤーと需要の拡大
LP Informationのトップ企業研究センターによると、仮想空間サービスの世界的な主要製造業者には、Spatial Systems、Arthur、Gather、oVice、Ikarus 3D、Imascono、Toptal、Sococo、The Wild、Designoweb Technologiesなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約53.0%の市場シェアを持っていた。特に上位プレイヤーは全体市場において一定の影響力を持ち、プラットフォームの機能拡充やユーザー体験の差別化を図っている。これらの企業の強みは、使いやすさや高い没入感の提供に加え、教育、会議、イベントなど特定分野に特化したソリューション設計にある。一方で、新規参入企業も多く、市場は依然として競争的でありながらも拡張の余地を残している。需要の成長ドライバーとしては、企業のDX推進、教育分野でのオンライン化、消費者におけるメタバース関連体験への関心の高まりが挙げられる。また、政府や政策当局によるデジタル経済振興策が追い風となり、市場の持続的成長を支えている。
今後の展望：持続的成長と新産業の創出
2025年以降、仮想空間サービス市場は拡大のペースを維持しつつ、新しい価値創造の局面へと移行すると見込まれる。特に2025年から2031年にかけては安定的な成長が予測され、教育、企業研修、バーチャルイベントなどの既存分野に加え、医療、都市計画、観光など新たな応用領域が拡大する可能性が高い。加えて、ブロックチェーン技術やAIとの融合により、所有権やデータセキュリティの課題を解決し、より信頼性の高いサービスを提供できるようになるだろう。産業構造の観点では、従来の単一サービスからエコシステム型プラットフォームへの移行が進み、複数の企業や機関が連携することで持続的な価値を生み出す環境が整いつつある。仮想空間サービスは、単なる一時的な流行ではなく、社会全体のデジタル基盤を形成する重要な要素として位置づけられており、今後の企業戦略や投資判断においても注視すべき成長分野である。
