なぜ、あの会社はShopifyからEC-CUBEに乗り換えたのか？ EC事業者が直面するSaaSの壁とコストの罠。結局どっちがいい？論争に終止符を打つ11項目の徹底比較コラムをサンクユーが公開。
EC-CUBEのインテグレートパートナーである株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役：堀川治）は、「Shopify」と「EC-CUBE」という二大プラットフォームについて、コスト、機能、カスタマイズ性など11の重要項目で徹底比較した最新コラムを公開したことをお知らせします。
本コラムは、単なる機能比較表ではなく、事業の成長フェーズごとに潜む「SaaSの壁」や「隠れコスト」を明らかにし、EC事業者が自社の未来にとって最適な選択を行うための「診断ガイド」です。
▼公開コラム
ShopifyとEC-CUBE、徹底比較。BtoB-ECの「壁」に直面する企業が選ぶべきプラットフォームは？
https://www.thank-u.net/blog/eccube/comprehensive_comparison_between_shopify_and_eccube/
■ コラム公開の背景：「人気のShopify」か、「自由のEC-CUBE」か
ECサイトのプラットフォーム選定は、事業の将来を左右する重要な経営判断です。
「手軽に始められる」という魅力からShopifyを選ぶ企業が増える一方、事業が成長するにつれて、
・月々のアプリ代や取引手数料が、気づけば高額になっていた
・日本独自の商習慣に合わせた、細かなカスタマイズができない
・基幹システムと自由に連携させたいのに、SaaSの壁に阻まれる
といった「Shopifyの限界」に直面し、EC-CUBEへの乗り換え（リプレイス）を検討する企業様からのご相談が、私たちサンクユーに急増しています。
しかし、乗り換えは大きな決断です。
・EC-CUBEは自由度が高い分、構築や保守コストが不安
・今のShopifyのままでも、やりくりできるのでは？
多くのEC担当者が、この究極の二択の前で悩み、明確な判断基準を持てずにいます。
■ 本コラムの概要：11項目で暴く「本当のコストと可能性」
本コラムは、EC-CUBE開発のプロフェッショナルであり、同時にShopifyの構築も手掛けるサンクユーが、両方のプラットフォームを知り尽くしているからこそ書ける、中立かつ実践的な比較ガイドです。
「どちらが優れているか」ではなく、「貴社の事業フェーズには、どちらが最適か」を判断するための材料を提供します。
＜コラムで徹底比較する11の重要項目（一部）＞
【真のコスト比較】月額・手数料だけじゃない。「アプリ費用」「カスタマイズ費用」まで含めたトータルコストの罠
【機能拡張性の限界】Shopifyアプリでできること、EC-CUBEの独自開発でしかできないこと
【デザインの自由度】テンプレートの制約 vs ゼロから作り込める自由度
【外部システム連携】基幹システム、WMS、CRM…事業の根幹と連携しやすいのは？
【資産性】あなたのECサイトは「レンタル」ですか？それとも「自社の資産」ですか？
■ サンクユーだからできる「ECの健康診断」
この記事は、EC担当者様ご自身でできる「セルフ診断」のためのコラムです。
そして、もし記事を読んだ上で、
・自社の場合は、どちらのメリットが大きいのか、プロに診断してほしい
・ShopifyからEC-CUBEへの具体的な移行プランと見積もりが知りたい
・今のECサイトが抱える課題を、根本的に解決したい
そう感じられたなら、ぜひ私たちにご相談ください。
私たちは「作るだけ」の開発会社ではありません。
貴社の事業課題を解決し、10年後も成長し続けるECサイトという「資産」を共に創り上げるパートナーです。
【株式会社サンクユーについて】
