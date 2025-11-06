iPhone修理アイサポ【日田店】が令和7年11月6日（木）新たにオープン！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ日田店を令和7年11月6日（木）に新たにオープンしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333243&id=bodyimage1】
■アイサポ日田店より皆様へ
この度、11月6日（木）に『iPhone修理アイサポ日田店』が新たにオープンしました。
当店は、JR久大本線日田駅から徒歩5分、西鉄バス・日田バス・日田彦山線BRT・日田バスターミナルから徒歩5分の場所にあるapollostation 日田SS 店内にございます。
iPhone修理アイサポ日田店は地域で30年以上、地元に根付いて営業するガソリンスタンド、apollostation 日田SS内に併設しています。
この地域では生活に欠かせないお車のケアを行ってきましたが、この度iPhone修理という面から地域貢献をしたいと思っております。
iPhoneのお困りごと、画面割れ、液晶不良、バッテリー交換、突然動かなくなった、そんなときはぜひ当店にご連絡ください！
充電不良や水没修理にも対応しております。
修理の際は不具合個所、修理時間、金額をしっかりご説明の上、初めての方でも安心してiPhone修理をご利用いただけるように作業を行います。
買い替えるよりも直したい！という気持ちに寄り添って安心して相談できる店を目指しています。
【私のiPhoneは修理できるの？】【お値段は？】といった相談だけでも大歓迎です。
フリーダイヤルからお問い合わせください。
データそのままで修理します！画面のコーティングも人気がありますよ！
スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
【アイサポ日田店店舗概要】
所 在 地：〒877-0014
大分県日田市本町9-1 apollostation 日田SS 店内
営業時間：10時～19時まで営業中（最終受付 18時）
電話番号：0120-401-971
iPhone修理アイサポ日田店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpohita/
アクセス方法：
●JR久大本線 日田駅から徒歩5分
●日田彦山線BRT 日田から徒歩5分
●日田バス 西鉄バス 日田バスターミナルから徒歩5分
●国道386号線 元町交差点 横
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333243&id=bodyimage1】
■アイサポ日田店より皆様へ
この度、11月6日（木）に『iPhone修理アイサポ日田店』が新たにオープンしました。
当店は、JR久大本線日田駅から徒歩5分、西鉄バス・日田バス・日田彦山線BRT・日田バスターミナルから徒歩5分の場所にあるapollostation 日田SS 店内にございます。
iPhone修理アイサポ日田店は地域で30年以上、地元に根付いて営業するガソリンスタンド、apollostation 日田SS内に併設しています。
この地域では生活に欠かせないお車のケアを行ってきましたが、この度iPhone修理という面から地域貢献をしたいと思っております。
iPhoneのお困りごと、画面割れ、液晶不良、バッテリー交換、突然動かなくなった、そんなときはぜひ当店にご連絡ください！
充電不良や水没修理にも対応しております。
修理の際は不具合個所、修理時間、金額をしっかりご説明の上、初めての方でも安心してiPhone修理をご利用いただけるように作業を行います。
買い替えるよりも直したい！という気持ちに寄り添って安心して相談できる店を目指しています。
【私のiPhoneは修理できるの？】【お値段は？】といった相談だけでも大歓迎です。
フリーダイヤルからお問い合わせください。
データそのままで修理します！画面のコーティングも人気がありますよ！
スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
【アイサポ日田店店舗概要】
所 在 地：〒877-0014
大分県日田市本町9-1 apollostation 日田SS 店内
営業時間：10時～19時まで営業中（最終受付 18時）
電話番号：0120-401-971
iPhone修理アイサポ日田店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpohita/
アクセス方法：
●JR久大本線 日田駅から徒歩5分
●日田彦山線BRT 日田から徒歩5分
●日田バス 西鉄バス 日田バスターミナルから徒歩5分
●国道386号線 元町交差点 横
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ