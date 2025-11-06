「できない」を「できる」に変えた努力の軌跡 インクルージョンアイドルIRIS Angelが全国で注目
障害者と健常者をつなぐ“インクルージョンアイドル” IRIS Angel
不可能を可能に変える挑戦 お台場で開催される大型イベントの出演が決定！
障害のある人と健常者で構成された“インクルージョンアイドル” IRIS Angel（アイリスエンジェル） が、
2025年11月30日にお台場で来場者５０００人規模の大型ウォーキングイベント「東京ベイサイドツーデーマーチ」のイベントステージに出演が決定した。
デビューからわずか半年あまりでの快挙となる。
第４回 東京ベイサイドツーデーマーチ
２０２５年１１月２９日（土）・３０日（日）
会場 お台場・シンボルプロムナード公園 夢の公園
https://tokyobay-2dm.com
※IRIS Angelのステージ出演は３０日のみ。
■ 障害者モデル3名を含む、多様性の象徴的ユニット
IRIS Angelは、障害の有無を超えて共に活動するアイドルグループ。
メンバーのうち3名は、インクルーシブモデルエージェンシー「株式会社グローバル・モデル・ソサイエティー（GMS） に所属する障害者モデルだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332877&id=bodyimage1】
IRIS Angelが表紙を飾る
障害者と健常者をつなぐファッションマガジン「Just Smile!!」
2025年10月10日発行
岩下絢音（いわした あやね）：知的障害・自閉スペクトラム症／パープル担当
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332877&id=bodyimage2】
酒井萌（さかい めぐ）：ダウン症候群／グリーン担当
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332877&id=bodyimage3】
清野優里（せいの ゆうり）：4pマイナス症候群／オレンジ担当
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332877&id=bodyimage4】
活動開始は2024年6月。
当初は歌の音程が取れず、ステップも揃わず、リズムも掴めなかった。
「記憶が苦手で、振り付けや歌詞を覚えるのは難しい」と言われたメンバーもいた。
しかし、メンバーは自宅での自主練習や週2回の宿題動画提出、
週1回のスタジオ練習に加えてボイストレーニングにも通い、地道な努力を重ねた。
その成果として、現在ではカンペ動画なしで1曲を踊り切ることができるまでに成長した。
■ 全国CDデビューから世界配信へ。社会的関心も拡大
2025年4月には全国CDデビューおよび世界配信デビューを果たし、
キャパ400人のデビューライブを満員で成功させた。
その後、複数の新聞・雑誌・Webメディアで取り上げられ、
ファッション誌の表紙を飾るなど注目を集めている。
現在もイベント出演依頼が相次ぎ、今回のお台場大型イベント出演はその象徴的な成果となる。
■ インクルージョンがもたらす新しい社会モデル
障害のある方が「アイドル」という職業を通して社会に参加し、
自らの可能性を表現する姿は、多様性を尊重する社会の新しいモデルケースといえる。
IRIS Angelは、
「すべての人が自分らしく輝ける社会」の実現を目指し、
今後も音楽活動を通じてインクルージョンの輪を国内外に広げていく方針だ。
■ 今後の展望
IRIS Angelは、日本だけではなく世界で活躍する日本発のインクルージョンアイドルグループを目指している。
来年の新曲発表に向けて、新メンバー＆バックダンサーオーディションを開催。
https://sh-ent.net/iris-angel/archives/164
2026年は新曲をひっさげ、世界の舞台への挑戦を視野に入れている。
■ IRIS Angelについて
IRIS Angel（アイリスエンジェル）は、障害のある人と健常者で構成された“インクルージョンアイドル”。
2025年4月に全国CDデビューおよび世界配信を実現。
所属メンバーは個々の特性を生かしながら、「誰もが夢をあきらめない社会」を体現している。
【Instagram】
@irisangel_tenshi
【YouTubeチャンネル】
www.youtube.com/@吉野みずほ-k2w
【運営元/問い合わせ】
スタイリッシュハートエンターテイメント株式会社
HP：https://sh-ent.net/yoshinomizuho/
TEL：050-6875-6038
メール：yoshinomizuho@sh-ent.net
配信元企業：スタイリッシュハートエンターテイメント株式会社
