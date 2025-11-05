「旺文社 受験生のための英検(R)カコモン」初キャンペーン、1か月プランが45％OFFの990円！

株式会社旺文社

教育出版社の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川 秀樹）は、実用英語技能検定（以下、英検）の過去問学習ができるwebサービス「受験生のための英検(R)カコモン」にライティングAI採点公式版が搭載されたことを記念して、おトクにご利用いただけるキャンペーンを2025年12月25日まで開催いたします。より採点品質が向上したライティングAI採点機能がすべての過去問に対応し、英検合格に向けて学習するみなさまを応援いたします。

キャンペーン詳細はこちら

「受験生のための英検(R)カコモン」公式サイト https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

■「AI採点アップグレード割」キャンペーン

「受験生のための英検(R)カコモン」の有料プランが期間限定でおトクにご利用いただけます。

開催期間：2025年11月5日（水）14:00～12月25日（木）23:59まで

プラン料金 / クーポンコード：

１か月プラン 1,800円（税込）→990円（税込）/ 月 クーポンコード：CP2505

12か月プラン 18,000円（税込）→9,900円（税込）/ 年 クーポンコード：CP2506

※ 初回お支払い時のみ適用されます。

※ いずれのプランも自動継続となり、次回更新時は通常料金でのご請求となります。

ご利用方法：

サービスにログイン後、メニューから「プランの購入・解約」を選択し、購入を希望されるプランの「クーポンコードの入力」欄にクーポンコードをご入力ください。すべてのプランが45%OFFの割引価格にてご利用いただけます。

公式サイト https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

■ライティングAI採点 公式版の特長

ライティングAI採点は、長年にわたる旺文社の過去問研究とユーザーの解答データ分析に基づき独自に開発された、英検ライティング対策に特化した採点サービスです。英検の４観点（内容・構成・語彙・文法）に基づき、旺文社独自の基準でスコアアップに狙いを定めたフィードバックを提供します。

1. 採点品質の向上と実績

2024年12月公開のβ版と比較し、公式版では採点の正確性と評価コメントの品質が向上しました。開発にあたっては、2025年9月1日までに蓄積された１万件以上（※）のライティング採点実績とユーザー調査が活用されています。

※2025年９月１日までの実績

2. すべてのライティング問題に対応

有料会員の方は英検カコモンに搭載しているすべての問題でライティングAI採点をご利用いただけます。無料会員の方も、最新回の過去問が試せる無料版を何回でもご利用いただけます。

3. 準2級プラスにも対応

2025年度第1回から導入された新設級「準2級プラス」においてもライティングAI採点の対応を開始しました。準2級プラスでは、英検公式のサンプル問題や旺文社作成の予想問題を無料でご利用いただけます。

■30秒でわかる！ライティングAI採点の説明動画はこちら↓

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RABAO3fwaoo ]

ぜひこの機会にアップグレードしたライティングAI採点をおトクにご利用ください。

■WEBサービス概要

・リリース日：2024年9月17日

・推奨動作環境：PC・タブレット・スマートフォンに対応。ブラウザは、Google Chrome最新版、Safari最新版に対応。

・対応級：英検準1級・2級・準2級プラス・準2級・3級

・税込価格（自動購読継続）：1か月プラン1,800円、12か月プラン18,000円［初回ログインから24時間無料トライアル可］

・24時間無料トライアル後は、無料会員としてご利用いただけます。

・ご利用には「旺文社まなびID」への会員登録（無料）が必要です。

URL： https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

▼関連情報

「旺文社 受験生のための英検(R)カコモン」、ライティングAI採点公式版の搭載で採点品質を向上！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000319.000055026.html

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※AI採点について公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修も指導も受けておらず、採点の品質について同協会から認められたものでは一切ございません。

※AI採点で生成されたコンテンツに関しては、ユーザー自身で確認と判断をお願いしています。

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイトURL： https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

創業 ： 1931年（昭和6年）10月

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/