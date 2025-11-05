Filmarks Culture Wearが新アイテム「1/Frame」を発売！第一弾は『PERFECT BLUE』

■1/Frame

株式会社つみき(C)1997 MADHOUSE(C)1997 MADHOUSE名作の、その一瞬を手のひらに。忘れられない名シーン、心震えたあの瞬間が、手のひらサイズの1枚に。

作品を象徴する印象的なシーンを30フレーム厳選し、フィルムのような質感を持つアクリルにデザインしました。

右下にはタイムコードが刻まれ、あなたが観た作品のまさにその一瞬が切り取られています。

別売りの専用ホルダーにセットすれば、お気に入りのシーンをキーホルダーとして持ち運ぶ事が可能。忘れられない名シーン、心震えたあの瞬間が、手のひらサイズの1枚になりました。

1パックは3枚入り。全30種の中からランダムで3種封入されています。

全30種を一度に集められる「COMPLETE EDITION」は、10パック分を収録した仕様で展開します。

1/Frame 『PERFECT BLUE』1パック

・内容：3枚入り（ランダム封入）

・価格：660円（税込）

1/Frame 『PERFECT BLUE』COMPLETE EDITION

・内容：全30枚セット（10パック分を収録）

・全種コンプリート可能

・価格：6,600円（税込）

1/Frame カードホルダー

・価格：990円（税込）

※Filmarks Store（オンライン）、ポップアップストア、一部上映劇場にて販売

「1/Frame」は今後も第二弾、第三弾作品を準備中です。

■TETRA FOODS アクリルキーホルダー

作品の中で特徴的なアイテムをセレクトし、1/Frameと一緒に持ち歩けるチャームを制作しました。『PERFECT BLUE』の主人公・現実と虚構の境界を見失っていく霧越未麻が自宅で飼っている「テトラちゃんのごはん」。本作にとって重要なアイテムをチョイスしました。

『PERFECT BLUE』TETRA FOODS アクリルキーホルダー

・価格：990円（税込）

【販売概要】

・劇場販売（一部劇場は除く）

11/21（金）より各上映劇場にて販売スタート

※一部商品のみの販売となります。販売商品リスト等の詳細は後日発表予定。

※販売劇場リストは後日発表予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

・オンライン販売

11/21（金）12:00よりFilmarks Storeにて販売スタート

https://store.filmarks.com/

・CHAM「愛の天使」リリース記念イベント（ポップアップストア）

11/19（水）から11/25（火）までの1週間、原宿「ハラカド」3F れもんらいふオフィス内特設会場にて開催

※一部商品のみの販売となります。販売商品リスト等の詳細は後日発表予定。

【営業時間】

平日11:00～19:00／土日祝12:00～17:00

上映記念 特別コレクション 第1弾 『CHAMの推し活アイテム』3種はこちら(https://filmaga.filmarks.com/articles/328114/)

上映記念 特別コレクション 第2弾アイテム＆ポップアップストア詳細はこちら(https://filmaga.filmarks.com/articles/328420/)

【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 予告編】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ajo8ToWYYZA ]

【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 公開情報】

『PERFECT BLUE』4Kリマスター版

公開日：2025年11月21日（金）より1週間限定上映

公開劇場：60館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

提供：マッドハウス

配給：Filmarks

レイティング：R15+

【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 作品情報】

(C)1997 MADHOUSE

1998年／日本／81分



https://filmarks.com/movies/13580



監督：今 敏

キャラクター原案：江口寿史

キャラクターデザイン：濱洲英喜、今 敏

原作：竹内義和

脚本：村井さだゆき

企画協力：大友克洋 、樋口敏雄 、内藤 篤（内藤・清水法律事務所）

制作：マッドハウス、オニロ

出演：岩男潤子、松本梨香、辻 親八、大倉正章、新山志保、古川恵実子 ほか



＜あらすじ＞

「あなた、誰なの？」

アイドル歌手から女優への転身を図る霧越未麻は、ドラマで大胆なレイプ・シーンに挑戦し、ヌード写真集も出版。世間の注目を集めるものの、アイドル時代からの急激な変化にファン、マネージャー、そして未麻自身も戸惑いを覚える。やがて、未麻の周囲にはストーカーの影が忍び寄り、脚本家やカメラマンが惨殺されていく。

「あたしが殺したの!?」ドラマで演じる役に浸食されるかのように自身の二重人格を疑う未麻。

そんな彼女の前に「卒業」したはずの「もうひとりの未麻」が出現する。

【Filmarks Culture Wearとは】

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるTシャツではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「着る」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。