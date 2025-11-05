最強の愛犬×最弱な僕の異世界わんわん冒険譚第3巻！『うちの犬が強すぎるんですが!? ３』11月7日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
書店別購入特典はこちらをチェック！ :
https://comicpash.jp/news/367875
「うちの犬が強すぎるんですが!? ３」
漫画：神江 ちず
発売日：2025年11月7日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16615-6
●あらすじ
教会がマドラを奴隷にするための首輪を作り出している魔導具について、
モニカが調べてもその秘密はわからなかった。
ただし、古に魔導具一族が貴重な記録を封印した場所があるという。
その場所…北の大地ラトゥスに向かうことになったハヤテ達一行。
氷と雪に閉ざされたその場所でハヤテ達の前に現れたのは、
この地を守っているというマドラのシーラと人間のギラックだった。
彼らに案内されて向かった場所は、
長ライザと呼ばれる魔導具が守られている遺跡だったーー。
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
