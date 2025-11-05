【絶対誰にも渡さない、今度こそ…！】回帰した英雄騎士は婚約者に追い縋る！『妹にすべてを奪われた令嬢は婚約者の裏切りを知り回帰する（コミック）２』11/7(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
「妹にすべてを奪われた令嬢は婚約者の裏切りを知り回帰する（コミック）２」
漫画：吉井くちは
原作：柏みなみ
キャラクター原案：鈴ノ助
発売日：2025年11月7日
定価：720円+税
ISBN：978-4-391-16640-8
●あらすじ
絶対に誰にも渡さない、今度こそ……!
回帰した英雄騎士は喪った婚約者に追いすがる
逃げたい令嬢×ヤンデレ騎士 すれ違いもつれる第２巻
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
聖女である妹・カルミアに殺され
二年前に回帰した公爵令嬢フリージア。
死に戻った今回は家を出て一人で生きていこうと
国立アカデミーへの編入を目指す。
しかし、彼女を裏切ったはずの婚約者ヴュートも
実は同じ二年先から回帰していた!!
「彼女を喪った“前回”を絶対に覆す…!」
フリージアが他の男と心中したと思い込み
今度こそ彼女と距離を詰めようとするヴュートだが
そんな彼の目の前で、フリージアは
その“心中相手”と出会ってしまいーー!?
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●特典情報
