【絶対誰にも渡さない、今度こそ…！】回帰した英雄騎士は婚約者に追い縋る！『妹にすべてを奪われた令嬢は婚約者の裏切りを知り回帰する（コミック）２』11/7(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「妹にすべてを奪われた令嬢は婚約者の裏切りを知り回帰する（コミック）２」

漫画：吉井くちは

原作：柏みなみ

キャラクター原案：鈴ノ助

発売日：2025年11月7日

定価：720円+税

ISBN：978-4-391-16640-8

●あらすじ

絶対に誰にも渡さない、今度こそ……!

回帰した英雄騎士は喪った婚約者に追いすがる

逃げたい令嬢×ヤンデレ騎士 すれ違いもつれる第２巻

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

聖女である妹・カルミアに殺され

二年前に回帰した公爵令嬢フリージア。

死に戻った今回は家を出て一人で生きていこうと

国立アカデミーへの編入を目指す。

しかし、彼女を裏切ったはずの婚約者ヴュートも

実は同じ二年先から回帰していた!!

「彼女を喪った“前回”を絶対に覆す…!」

フリージアが他の男と心中したと思い込み

今度こそ彼女と距離を詰めようとするヴュートだが

そんな彼の目の前で、フリージアは

その“心中相手”と出会ってしまいーー!?

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

●冒頭一部を試し読み！

●特典情報

特典情報・購入はこちら！ :https://comicpash.jp/news/367948

