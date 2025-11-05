【絶対誰にも渡さない、今度こそ…！】回帰した英雄騎士は婚約者に追い縋る！『妹にすべてを奪われた令嬢は婚約者の裏切りを知り回帰する（コミック）２』11/7(金)発売／PASH! コミックス

「妹にすべてを奪われた令嬢は婚約者の裏切りを知り回帰する（コミック）２」


漫画：吉井くちは


原作：柏みなみ


キャラクター原案：鈴ノ助


発売日：2025年11月7日


定価：720円+税


ISBN：978-4-391-16640-8



●あらすじ


絶対に誰にも渡さない、今度こそ……!


回帰した英雄騎士は喪った婚約者に追いすがる


逃げたい令嬢×ヤンデレ騎士　すれ違いもつれる第２巻


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


聖女である妹・カルミアに殺され


二年前に回帰した公爵令嬢フリージア。


死に戻った今回は家を出て一人で生きていこうと


国立アカデミーへの編入を目指す。


しかし、彼女を裏切ったはずの婚約者ヴュートも


実は同じ二年先から回帰していた!!


「彼女を喪った“前回”を絶対に覆す…!」


フリージアが他の男と心中したと思い込み


今度こそ彼女と距離を詰めようとするヴュートだが


そんな彼の目の前で、フリージアは


その“心中相手”と出会ってしまいーー!?


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



●冒頭一部を試し読み！


































