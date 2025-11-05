【小石ちゃんが可愛すぎて死ぬぅぅぅ!!!】激ニブ堅物令嬢の両片思い暴走ラブコメ『岩石乙女と小石ちゃん～軍人令嬢は幼馴染が可愛すぎて瀕死です！～（コミック）１』11/7(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/367946
「岩石乙女と小石ちゃん～軍人令嬢は幼馴染が可愛すぎて瀕死です！～（コミック）１」
漫画：さだうおじ
原作：荒瀬 ヤヒロ
キャラクター原案：黒裄
発売日：2025年11月7日
定価：750円+税
ISBN：978-4-391-16641-5
●あらすじ
（表）「私はただの幼馴染だ。立場は弁えている！」
（本音）「はぅぅ!小石ちゃんが可愛いすぎて死ぬぅぅ!!」
★☆★☆★
武勇の名門に生まれた侯爵令嬢テオジェンナは
高潔かつ剛健な男装の麗人。
しかし彼女には、致命的な弱点があった。
「はぅぅ!今日も小石ちゃんが可愛いよぉ!!」
幼馴染のルクリュスの可愛さに耐えられず、
日々絶叫し、悶え苦しんでいるのである。
しかし見た目とは大違いの腹黒策略家である
ルクリュスもまた、テオジェンナへの
ある想いに悩んでいてーー!?
★☆★☆★
激ニブ男装令嬢 × 子犬系腹黒男子
スレ違い暴走系ラブコメディ！
●冒頭一部を試し読み！
●特典情報
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/367946
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください