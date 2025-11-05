【小石ちゃんが可愛すぎて死ぬぅぅぅ!!!】激ニブ堅物令嬢の両片思い暴走ラブコメ『岩石乙女と小石ちゃん～軍人令嬢は幼馴染が可愛すぎて瀕死です！～（コミック）１』11/7(金)発売／PASH! コミックス

「岩石乙女と小石ちゃん～軍人令嬢は幼馴染が可愛すぎて瀕死です！～（コミック）１」


漫画：さだうおじ


原作：荒瀬 ヤヒロ


キャラクター原案：黒裄


発売日：2025年11月7日


定価：750円+税


ISBN：978-4-391-16641-5



●あらすじ


（表）「私はただの幼馴染だ。立場は弁えている！」


（本音）「はぅぅ!小石ちゃんが可愛いすぎて死ぬぅぅ!!」


★☆★☆★


武勇の名門に生まれた侯爵令嬢テオジェンナは


高潔かつ剛健な男装の麗人。


しかし彼女には、致命的な弱点があった。


「はぅぅ!今日も小石ちゃんが可愛いよぉ!!」


幼馴染のルクリュスの可愛さに耐えられず、


日々絶叫し、悶え苦しんでいるのである。


しかし見た目とは大違いの腹黒策略家である


ルクリュスもまた、テオジェンナへの


ある想いに悩んでいてーー!?


★☆★☆★


激ニブ男装令嬢 × 子犬系腹黒男子


スレ違い暴走系ラブコメディ！



●冒頭一部を試し読み！

























































