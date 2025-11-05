高市政権AI戦略に呼応｜BytePlus・Lark公式パートナーのカスタマークラウド、法人支援チームを結成し日本企業のAI実装を加速

カスタマークラウド株式会社

生成AIとDXの統合を専門とするカスタマークラウド株式会社（代表取締役：木下寛士）は、

高市政権が掲げる「AI・半導体・量子・サイバーセキュリティ」を柱とする国家成長戦略に呼応し、

日本企業のAI導入とグローバル展開を支援する「AI推進法人支援チーム」を新たに結成しました。

BytePlus公式パートナーとして、政府方針に対応したAI戦略立案からクラウド実装、AI人材育成までを一気通貫で支援し、“AIの力で日本企業を世界へ”というミッションを実現します。

「AIが働き、AIが学び、AIが進化する。」

― 日本発、世界に挑戦するAIスタートアップ・エコノミー誕生

カスタマークラウド株式会社は、

中国最大級のAIクラウドサービス「BytePlus」公式パートナーとして、

生成AIとDXを融合し、企業の生産性と創造性を最大化するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDXツール「Lark」との連携を軸に、企業の業務・データ・知識を統合し、

“AIがAIを進化させる”という革新的コンセプト「AI2AI」を日本で初めて提唱しました。

このたび、国家戦略と歩調を合わせる形で、「AI推進法人支援チーム」を発足。

政策に準拠したAI導入ガイドライン設計、生成AIの業務適用、AIクラウドの運用支援、そして人材育成・研修までを包括的にサポートします。

Global Video Hackathon 2025 開催 ― 世界のAI映像革命がここから始まる

世界中のクリエイター・開発者が参加し、AI映像の新たな潮流を創出。

BytePlus、WaytoAGI、SHIFT AIと連携し、グローバル規模で展開するAIハッカソン

「Global Video Hackathon 2025」 が開幕します。

参加者は、BytePlusの最先端AI動画生成API 「Seedance」 を活用し、

次世代の映像体験・表現技術を競い合います。

総額 500万円相当 の賞金・特典を用意し、

上位入賞者および審査員特別賞受賞者には Seedance APIクレジット を進呈。

作品提出締切は 2025年11月8日（土）18:00（JST） です。

本イベントは、AIによる映像生成・表現の革新を通じて、

次世代のAIクリエイティブ産業を世界規模で創出 することを目的としています。

CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 2025

主催：カスタマークラウド株式会社

スポンサー：BytePlus（中国最大級AIクラウドサービス）

プラチナムスポンサー：WaytoAGI（アジア最大級AIコミュニティ）／SHIFT AI（日本最大級AIコミュニティ）

▼詳細・参加登録はこちら

https://www.customercloud.co/global-video-hackathon

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

日本発、世界に挑戦するAIスタートアップ。

“AIがAIを進化させる”時代を切り拓く、AIインフラカンパニー。

■ 会社紹介

カスタマークラウド株式会社は、

中国最大級のAIクラウドサービス「BytePlus」公式パートナーとして、

生成AIとDXを融合し、企業の生産性と創造性を最大化するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDXツール「Lark」との連携を軸に、企業の業務・データ・知識を統合し、“AIがAIを進化させる”という革新的コンセプト「AI2AI」を日本で初めて提唱しました。

そして今、構想を超えて「AI Dreams Factory（AI生産工場）」プロジェクトを正式に展開開始。

AIがAIを生み出す生産モデルのもと、世界に挑戦するAIスタートアップを次々と創出する新しい“AI産業プラント”を稼働させています。

さらに、高市政権が掲げる「AI・半導体・量子・サイバーセキュリティ」を柱とした国家成長戦略と歩調を合わせ、AIの力で日本企業のグローバル競争力を押し上げることをミッションに掲げています。

■ 主な実績・取り組み

・経済産業省「DXセレクション」選出企業を含む200社超の導入支援実績

・BytePlus公式パートナーとして、日本市場でのAIクラウド導入をリード

・AI Dreams Factory展開開始：生成AIスタートアップを“量産”する次世代産業モデルを実装

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 2025主催

世界中のクリエイター・開発者が参加し、AI映像の新たな潮流を創出

スポンサー：BytePlus（中国最大級AIクラウドサービス）

プラチナスポンサー：WaytoAGI（アジア最大級AIコミュニティ）／SHIFT AI（日本最大級AIコミュニティ）

■ 主要プロジェクト・事業ライン

「AI Dreams Factory（AI生産工場）」

AIスタートアップを“量産”する新産業モデルとして、AIの研究・開発・事業化を一気通貫で支援するファクトリー型インキュベーションを展開。

AIを「使う」から「生み出す」へ、日本の産業構造そのものを進化させます。

「CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon」

BytePlus、WaytoAGI、SHIFT AIと連携し、世界中のクリエイター・開発者が参加するグローバルAIハッカソンを開催。

AIによる映像生成や表現技術の革新を通じ、次世代のAIクリエイティブ産業を創出しています。

■ 代表メッセージ

代表取締役CEO 木下 寛士（Hiroshi Kinoshita）

「AIが働き、AIが学び、AIが進化する。私たちは、AIと人が共に成長する“新しい知能産業”を創造します。」

生成AI時代の「企業知能の再設計」をテーマに、AI・DX・クラウド・組織開発を横断的に設計するAIエージェントコンサルタント、BytePlus・Lark公式パートナーとして、AI技術の社会実装を通じて企業の競争力を飛躍的に高め、日本から世界へ挑戦するAIスタートアップの創出を加速しています。

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

所在地：東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302

代表取締役：木下 寛士（@kinoshita_ifr）

公式サイト：https://www.customercloudcorp.com

主なパートナー：BytePlus／Lark

主催イベント：CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 2025

事業領域：AIクラウド導入支援・AIスタートアップ創出・DX変革支援・日本企業のグローバル化支援

お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form

■ 投資家・メディア向けメッセージ

生成AIが経済構造を変える今、カスタマークラウドは「AIを創るAI」という新しい産業モデルを日本から世界へ展開しています。

AI Dreams Factory（AI生産工場）の展開により、“日本発のAI産業インフラ”としてグローバル市場に挑戦中。

また、高市政権の成長戦略と連動し、AIを通じて日本企業のグローバル競争力を再構築する国家的プロジェクトとしての使命を担います。

■ CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon スポンサー

BytePlus：AIクラウド基盤

WaytoAGI：アジア最大級AIコミュニティ

SHIFT AI：日本最大級AIコミュニティ