日本一の人軸経営へーー株式会社ヴェルジェが51周年記念式典を開催。

概要

株式会社ヴェルジェ

株式会社ヴェルジェ（代表：川島宏之）は、9月25日に第51期記念式典 『殻を破る 未来を創る』（日本一の人軸経営）をホテルカデンツァ東京にて開催しました。

一坪の漬物屋からはじまり、青果店、マルシェ、ファーマーズマーケットと時代とお客様の声に合わせて変化を続け、現在は関東圏に多数の店舗を展開する株式会社ヴェルジェ。

本式典には、各店舗で働く店長やパート・アルバイトの方々、さらには長年ヴェルジェを支え続けてきた東京新宿ベジフル株式会社や農事組合法人房総食料センターといったパートナー企業の方々、総勢約60名が招待されました。

「ヴェルジェに関わる全ての方に感謝を伝えたい」と川島宏之社長が話すように、この一年優秀な成果を挙げた社員や長年ヴェルジェで勤務を続ける社員への表彰や、パートナー企業の方々からのメッセージ動画、過去50年の軌跡を振り返る写真展示などを通じて、『感謝』に溢れる企画やメッセージが飛び交う時間となりました。

記念式典

午前中に行われた記念式典では、ヴェルジェホールディングス株式会社の社内メンバーのみで行われました。

演奏家Masaki.のハンドパン及び三味線の生演奏で記念式典が幕を開け、川島宏之社長から、次の50年に向けヴェルジェの経営の根幹となる「人」を基軸に置く『日本一の人軸経営』を目指すことや、2030年に向けて売上高100億円企業を目指すビジョンが示されました。

2030年に向けてのビジョンを語る川島宏之社長

また、川島政子名誉会長、水野博之顧問、中尾誠男顧問といったヴェルジェの根幹を支える方々からは、ヴェルジェのこれまでを歩みと世界情勢を踏まえた上で、ヴェルジェが持つ可能性が述べられ、出席した社員の表情は明るく引き締まったものへと変わっていきました。

さらには、第50期において功績を残した方々を表彰する社員表彰も行われ、三十年勤務を続けた石森好彦さんや、社長賞を獲得した相模原店マネージャーの吉田健太さんなど、15件の表彰が行われました。

感謝の会

ヴェルジェの社員に加え、10社のパートナー企業の方々を招き行われた感謝の会。

会場には「ヴェルジェの歴史」と「パートナー企業とのつながり」を示す写真展示が並び、創業当時の屋号「マルヨネ」から2024年にアリオ葛西にオープンした「Verger果樹園珈琲」までの軌跡が紹介されました。

また、パートナー企業を表す象徴的な一枚がパネルに飾られたブースには、各企業ごとにヴェルジェの社員からの感謝のメッセージカードが掲示され、写真を起点としたコミュニケーションが各所で生まれました。

記念式典に続き、演奏家Masaki.のピアノと三味線の生演奏により会がスタートすると、川島宏之社長よりパートナー企業の紹介や、川島厚司常務やハピマルシェ代表の川島省吾から、経営の根幹を担う川島4兄弟がどのようにヴェルジェと歩んできたかを伝えられる時間など、温かい空間が広がりました。

その後も、ご来場が難しかったパートナー企業の皆さんからのメッセージ動画やヴェルジェの店舗を長年支えるパワーパートナー（パート・アルバイト）の表彰、ヴェルジェの歴史がテーマとなり景品をかけて争うクイズ大会などが展開され、会場は笑い声や歓声に包まれました。

次の50年に向けた意気込み

ヴェルジェに関わる全ての方への感謝と、新たな50年に向けより高い目標を達成する決意が語られた第51期記念式典。

川島宏之社長は、社員やパートナー社員、その家族、そして農家さんやお客様を含め、すべての「人」を幸せにし続けることで、感動を創造していくことを強調していました。

さらには「人軸経営」に磨きをかけ、2030年までに店舗数拡大、M&Aを実施し、売上高100億円を目指すという、「人」に重きを置いた具体的なビジョンでした。

ヴェルジェホールディングス株式会社は、「日本一の人軸経営」を体現し、今後も自らの殻を破る挑戦を続けながら新たな未来を創っていきます。

会社概要

会社名 ： ヴェルジェホールディングス株式会社

代表 ： 川島 宏之

創業 ： 1976年1月

資本金 ： 5,000万円

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-14-10 北新宿淀橋ビル

電話番号 ： 03-5386-3529

FAX ： 03-5386-3249

主要お取引先銀行：

りそな銀行

みずほ銀行

群馬銀行

ビジネスパートナー

角上魚類 株式会社

東京新宿べジフル株式会社

TOKYOフレッシュ株式会社

TOKYOフレッシュ大田株式会社

農事組合法人 房総食料センター

有限会社 農園星ノ環

株式会社 れんこん３兄弟

株式会社オーエムツーネットワーク