株式会社wiAth

株式会社 wiAth（本社：東京都渋谷区／代表取締役：小松 誠昌）は、横浜 DeNA ベイスターズ所属の松尾汐恩選手と専属マネジメント契約を締結しましたので、お知らせいたします。

今後、競技活動をはじめ、さまざまな面でサポートし、松尾選手のさらなる活躍に伴走してまいります。

⸻

松尾汐恩選手 コメント

「このたび、株式会社 wiAth と専属マネジメント契約を結ぶことになりました。競技に集中できる環境を整えていただけることに感謝し、今後も日々のプレーに全力を尽くしていきたいと思います。」

⸻

株式会社wiAth 代表取締役 小松誠昌 コメント

「この度、松尾汐恩選手と共に歩ませていただけることを大変嬉しく思っております。松尾選手が競技活動に集中できる環境を整え、必要なサポートを適切に行い、長期的な視点で伴走してまいります。」

⸻

会社概要

社名：株式会社wiAth

代表者：代表取締役 小松誠昌

所在地：東京都渋谷区

事業内容：アスリートマネジメント、各種代理人選定・調整業務、イベント企画運営、スポーツを通じた社会貢献活動

公式サイト：https://www.wiath.co.jp/

⸻

本件に関するお問い合わせ先

株式会社wiAth 広報担当

E-mail：info@wiath.co.jp

Tel：03-6824-6210