「Japan Smart Chain」、株式会社博報堂とビジョンパートナー契約を締結

AltX Research 株式会社

AltX Research株式会社は、当社が開発を進める日本のための自己主権レイヤー1ブロックチェーン「Japan Smart Chain（JSC）」において、株式会社博報堂と新たにビジョンパートナー契約を締結したことをお知らせします。今後、両社は、博報堂が取り組みを進めるコンテンツ領域について、JSCを活用し、「熱狂的ファンがいる作品やIPをより活性化しファンと作品の継続的な関わりを創造する」次世代のプラットフォームを開発します。



【ビジョンパートナー契約の背景】

博報堂は、デジタル化によってコンテンツとファンの関係が多様化する中、ファンダムとIPへの投資を通じて、新たな関係づくりや価値の拡張を進めてきました。その取り組みの一環として、JSCの「生活者のより良い未来のために、日本における次世代のデジタルエコシステムを創造する」というミッションへの共感、そして、JSCが提供する、コンプライアンスとセキュリティに最適化された「Mizuhiki（ミズヒキ）スイート」の利便性と安全性等を評価いただき、ファンエンゲージメントにおける新たなエコシステム創出を共に実現すべく、ビジョンパートナー契約締結に至りました。



【JSCの提供価値】

JSCは、イーサリアムとの完全な互換性を備え、日本国内の産業リーダーによってバリデートされる、日本発のレイヤー１ブロックチェーンです。「コンプライアンス重視」をかかげ、ブラックリスト適用を組み込み、ユーザーの利便性を維持しながら、規制に準拠したデジタル資産サービスを提供するための信頼性の高いインフラストラクチャーを提供します。「Mizuhiki スイート」は、この基盤の上に構築された、オンチェーンのID管理、コンプライアンス、リスク管理のためのモジュール型ツールです。同ツールの活用により、企業は、断片的なオフチェーンプロセスに頼ることなく法令に準拠したデジタルサービスの立ち上げが可能となります。



【今後の展開】

具体的には、以下のユースケースを展開予定です。

◼️参加型ガバナンス

ファンが投票や企画への参加を通じて、作品に関われる仕組みの検討を進めています。

◼️リワードシステム

作品ごとに楽しめる限定アイテム/デジタルアイテムや特典アクセスなど、新しい報酬体験を提供できる可能性を探っています。



◼️スムーズな決済・購買体験

国内外のファンが安心して参加できるよう、わかりやすく安全な決済・購買の仕組みを検討しています。

◼️ID連携と安全性

eKYCなどの技術を活用し、安心でシームレスなファン体験を目指しています。

両社で密に連携し、ファンがIP価値創造に主体的に参加でき、企業やスポンサー、自治体・文化機関も含めた多様なステークホルダーが安心して参画できるエコシステム創出を通じて、「ファンエンゲージメント」における新しいスタンダードの実現を目指してまいります。