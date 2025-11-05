物流管理システムを提供するStackboxへ出資

ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社

ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社（京都府京都市、代表取締役 柿本優祐）は、運営ファンド「エンリッションSU25インド投資事業匿名組合」を通じて、物流管理システムを提供するStackbox Services Private Limited（カルナータカ州バンガロール、代表取締役 Venktesh Kumar、以下「Stackbox」）のシリーズＡラウンドにおいて出資したことをお知らせいたします。

Stackboxについて

Stackboxは、物流業務を効率化するソフトウェアを開発・提供するスタートアップです。近年、インドではECやクイックコマース（※）の急速な拡大により、物流現場のオペレーションが複雑化しています。大規模な配送拠点に加え、小規模倉庫を分散配置するモデルが急増し、よりスピーディーで正確な在庫管理や配送手配が課題です。

この課題に対応するため、Stackboxは、倉庫管理システム（WMS：Warehouse Management System）と輸配送管理システム（TMS：Transportation Management System）の2つのソフトウェアサービスを展開しています。リアルタイムでの在庫の可視化・分析、ピッキングや梱包・出荷の最適化、入出庫プロセスの自動化などを通じて、在庫・配送の両面から物流業務を最適化を図ることで配送リードタイムの短縮や輸送コストの削減を実現しています。

Stackboxは、インド工科大学出身の4名の創業者によって設立されました。CEOのVenktesh Kumarは、InfosysやITCでリテール・ロジスティクス戦略を統括し、米国での起業およびExit経験を持つなど、サプライチェーン領域で実績があります。同社サービスはインド国内の大手消費財メーカーを中心に導入が進んでいますが、既に東南アジアをはじめグローバル市場への展開も始まっています。

ENRISSION INDIA CAPITALは、インドおよびグローバル市場における物流の最適化を推進するStackboxの成長を支援してまいります。

※クイックコマースとは

クイックコマースとは、ECサイトやアプリで注文された食品や日用品などを、数十分（最短では10分～20分）以内に配送するサービスです。次世代の生活インフラとして、アジア、とりわけインドを筆頭に高い市場拡大が期待されています。

Stackbox会社概要

会社名：Stackbox Services PVT. LTD.

設立年：2019年

代表者：Venktesh Kumar

所在地：カルナータカ州バンガロール

URL：https://www.stackbox.xyz/

事業内容：物流業務を最適化するシステムの開発・販売

ENRISSION INDIA CAPITALについて

ENRISSION INDIA CAPITALは「投資を通じて、日本とインドの発展に貢献する」というミッションのもと、インド工科大学（IIT）を中心とするアーリーステージのスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。インド工科大学内に複数の拠点を設け、現地市場の動向を迅速に捉えながら日本とインド両国の専門チームが連携することで、社会課題の解決に取り組むスタートアップを支援しています。

ENRISSION INDIA CAPITAL 会社概要

会社名：ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社

設立年：2024年

代表者：代表取締役 柿本 優祐

所在地：京都府京都市上京区

URL：https://eic.capital-enrissionindia.jp/

事業内容：インド工科大学関連スタートアップへの投資

グループ：株式会社エンリッション、Mitty株式会社、ENRISSION INDIA PVT LTD（インド現地法人）