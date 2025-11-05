カスタマイズ型クラウド学習管理システム「Velmor LMS」を大規模アップデート | FRONTEOグループのアルネッツ

株式会社アルネッツ

株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業である株式会社アルネッツ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：渡邉 輝明）は、企業の社員教育や研修業務を効率化するカスタマイズ型学習管理システム「Velmor LMS（ベルモア エルエムエス）」の大規模アップデートを実施しました。

今回のアップデートにより、柔軟な学習コース設計、受講状況の一元管理、独自のUI*1/UX*2のカスタマイズなどが可能となり、利便性と拡張性が大幅に向上しました。さらに、多様な学習環境や人材育成ニーズに対応する新機能を多数追加しています。

あわせて、本アップデートを記念し、2025年12月30日（火）まで通常約30万円の初期費用を無料とする「初期費用0円キャンペーン」を実施します。

■Velmor LMSについて

詳細を見る :https://alnetz.co.jp/service/velmor-lms/

Velmor LMSは、企業や各種組織の研修・教育をオンラインで一元管理するクラウド型LMS（Learning Management System：学習管理システム）です。教材配信や受講管理、理解度測定に加え、企業ごとの柔軟なカスタマイズを特徴とし、eラーニングの効率的な運用を支援します。

【サービス概要】

サービス名：Velmor LMS（ベルモア エルエムエス）

提供開始日：2018年

提供形態：クラウド（プライベートクラウド対応）

主な機能：受講管理、コース作成、ライブ配信、ナレッジ管理、API連携 など

対象：企業・教育機関・組織向けオンライン研修

詳細：https://alnetz.co.jp/service/velmor-lms/

Velmor LMSの導入により、企業においては研修運用の属人化を防ぎ、教育体制をシステムとして提供する体制が整備されます。また、社内外にスピーディーに教育・学習の機会を提供できることに加え、教育・学習の成果を可視化し、さらなる改善に向けて継続的に取り組むことが可能となります。

■アップデートのポイント

このたびのアップデートにより、ユーザー企業独自のデザイン実装に加え、必要な機能だけを選んで使用するスモールスタートから、将来の段階的な利用拡大を見据えた運用が可能になります。

管理者向け機能の主なアップデート

- コース・受講管理のUIの統合と自動集計機能を追加- 組織階層や権限管理の柔軟化- ナレッジ管理、資料添付・ダウンロード機能を追加- 教育改善を支援する受講後アンケート機能を追加

受講者向け機能の主なアップデート

- 企業独自のUI/UXによる受講画面カスタマイズに対応- 受講状況確認やコース継続学習を行えるマイページ機能を追加- プラットフォーム内問い合わせ、通知機能、ライブ視聴機能を追加

3層構成による、プラットフォームの再構築

- コンポーネント層（バックエンド）：ソフトウェアやデータ群を部品として提供- サービス層（バックエンド）：コンポーネントを組み合わせ、フロントエンドに提供- フロントエンド層（受講者画面）：企業独自のUI/UXにカスタマイズ可能

■初期費用0円キャンペーン実施中

本アップデートに伴い、通常約30万円の初期費用を無料とする「初期費用0円キャンペーン」を実施しています。下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

期間：2025年12月30日（火）まで

Velmor LMS無料相談お申し込みフォーム：

https://outlook.office.com/book/VelmorLMS@alnetz.co.jp/?ismsaljsauthenabled

お問い合わせフォーム：

https://alnetz.co.jp/contact/

＊1 ユーザーインターフェース。ディスプレイ表示などの操作画面や操作方法の総称

＊2 ユーザーエクスペリエンス。ユーザーがシステムやサービスを利用した際に得る体験の総称

【株式会社アルネッツ】

代表者 ：代表取締役社長 CEO 渡邉 輝明

所在地 ：神奈川県横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビル 10F

設立年月：1998年3月

URL ：https://alnetz.co.jp/

※2025年4月より、株式会社アルネッツは株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業として事業を展開しています。

【取材・その他本件に関するお問い合わせ】

株式会社アルネッツ 担当部署：広報

電話：045-222-8840 (平日10:00-17:00) フォーム：https://alnetz.co.jp/contact/