4℃、NAVYNAVY、SEKAIAが語る“AI組織化”の最前線。Maison AI、初の交流イベント「Maison AI MeetUp 2025 Winter」を開催

株式会社AuthenticAI

株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」の利用企業および導入検討企業を対象とした交流イベント「Maison AI MeetUp 2025 Winter」を、2025年12月2日（火）に開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、22体のAIエージェントとブランド開発を行った「NAVYNAVY」（株式会社TSI）や、組織的なAI活用が注目される「4℃」（株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ）、留学コンサルティングのAI化を牽引するSEKAIA株式会社（旧 ICCコンサルタンツ）など、AI組織化を第一線で推進するゲストが登壇。AI導入の先にある「AI組織化」をテーマに、その成功と壁、未来への展望を語り合います。

オーセンティックAI社は、「誰もが生成AIを当たり前に使いこなす社会」の実現を目指し、企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」を中核に、AIを活用した創造性と戦略を引き出す伴走型の支援を提供。お客様が抱える課題に寄り添い、生成AIの技術と業界知識を組み合わせて最適な解決策を導き、その社会実装を後押ししています。

■なぜ今、“AI組織化”なのか？AI導入の先に見えた新たな壁

2024年以降、クリエイティブ産業では企業や個人のAI利用が加速。その可能性を実感する一方で、活用が一部の個人や特定部門での活用に留まり、組織全体の力へと昇華できない「AI組織化」という新たな壁が浮き彫りになっています。

当社は累計50社以上のAI導入支援を通じて、この「AI組織化」こそが、企業がAI時代に持続的な競争力を築く最重要テーマであると考えています。本イベントでは、ファッション、エンターテインメント、観光、学びなど、体験価値を創出する各業界から、生成AIを実践的に導入する企業が登壇し、具体的な活用事例を共有。AI活用の“次の一手”を見出すための情報交換、ネットワーキングの場をご提供いたします。「Maison AI」の最新プロダクトロードマップにもご注目ください。

■「Maison AI MeetUp 2025 Winter」開催概要

日時： 2025年12月2日（火）18:30～21:30（18:30受付開始）

会場： リストランテ ベニーレベニーレ 新宿三丁目（東京都新宿区新宿3-5-4 9F）

定員： 50名（先着順）

参加費： 無料（事前登録制）

お申し込み： https://authenticai-243070098.hs-sites-na2.com/meetup.2025winter

主催： 株式会社AuthenticAI

■プログラム

・18:50～｜オープニングトーク

株式会社TSI NATURAL BEAUTY BASIC事業部 NAVYNAVY ディレクター

藤田 裕美氏

・19:05～｜トークセッション１.

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ 第二事業部 デジタルマーケティング部 部長

西川 逸人氏

・19:35～｜トークセッション２.

SEKAIA株式会社 副社長

万出 恵氏

・20:05～｜Maison AIロードマップとAI組織の未来

株式会社AuthenticAI 代表取締役

上田 徹

・20:20～｜ネットワーキング

※軽食・ドリンクをご用意しております

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。ChatGPT（GPT-4o）やClaude 3.5 Sonnetをはじめとする9つの高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、Maison AIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト：https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact