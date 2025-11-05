株式会社フルッタフルッタとオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、株式会社フルッタフルッタ（本社：東京都千代田区、代表取締役：長澤 誠、以下：フルッタフルッタ）とオフィシャルサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

浦安D-Rocks とフルッタフルッタは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、スポーツの力による地域活性化を目指すとともに、選手のパフォーマンス向上と健康支援に取り組んでまいります。

また、本契約により、フルッタフルッタが提供する高品質なアサイー関連製品を通じて、浦安D-Rocksの選手の栄養補給およびコンディショニングをサポートいただきます。

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26を一枚岩となって戦い抜き、フルッタフルッタのアサイーの価値向上にも積極的に協力してまいります。

■会社概要

【社名】株式会社フルッタフルッタ

【代表者】代表取締役 長澤 誠

【本社所在地】東京都千代田区九段北三丁目2番28号アグロフォレストリーBldg.

【URL】https://www.frutafruta.com/

株式会社フルッタフルッタついて

2002年に創立し、日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。

「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。