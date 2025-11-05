【メイドオーク&妖狐少女の異種族パーティーで最強に成り上がれ！】『殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います（コミック）３』11/7(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います（コミック）３」

漫画：朝ケ夜

原作：幸運ピエロ

キャラクター原案：東西

発売日：2025年11月7日

定価：700円+税

ISBN：978-4-391-16642-2

●あらすじ

鉄壁オーク美女&魔法全開妖狐少女と共に街を救え!!

ゾンビから進化して鬼人になったアウンは、

美少女妖狐キヌとオーク美女シンクと

念願の冒険者パーティーを結成！

初の指名討伐依頼で暴走ドラゴン退治に向かったものの

何やらドラゴンの様子がおかしい……!?

鬼人（元ゾンビ）× 妖狐 × オークの

異種族パーティーでドラゴン退治のはずがーー

ドラゴン加入で最強パーティー爆誕!?

●冒頭一部を試し読み！

●特典情報

特典情報・購入はこちら！ :https://comicpash.jp/news/367939

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】

主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

電話：03-3563-5315

E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください