【メイドオーク&妖狐少女の異種族パーティーで最強に成り上がれ！】『殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います（コミック）３』11/7(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/367939
「殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います（コミック）３」
漫画：朝ケ夜
原作：幸運ピエロ
キャラクター原案：東西
発売日：2025年11月7日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16642-2
●あらすじ
鉄壁オーク美女&魔法全開妖狐少女と共に街を救え!!
ゾンビから進化して鬼人になったアウンは、
美少女妖狐キヌとオーク美女シンクと
念願の冒険者パーティーを結成！
初の指名討伐依頼で暴走ドラゴン退治に向かったものの
何やらドラゴンの様子がおかしい……!?
鬼人（元ゾンビ）× 妖狐 × オークの
異種族パーティーでドラゴン退治のはずがーー
ドラゴン加入で最強パーティー爆誕!?
●冒頭一部を試し読み！
●特典情報
