【メイドオーク&妖狐少女の異種族パーティーで最強に成り上がれ！】『殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います（コミック）３』11/7(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社


「殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います（コミック）３」


漫画：朝ケ夜


原作：幸運ピエロ


キャラクター原案：東西


発売日：2025年11月7日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16642-2



●あらすじ


鉄壁オーク美女&魔法全開妖狐少女と共に街を救え!!


ゾンビから進化して鬼人になったアウンは、


美少女妖狐キヌとオーク美女シンクと


念願の冒険者パーティーを結成！


初の指名討伐依頼で暴走ドラゴン退治に向かったものの


何やらドラゴンの様子がおかしい……!?


鬼人（元ゾンビ）× 妖狐 × オークの


異種族パーティーでドラゴン退治のはずがーー


ドラゴン加入で最強パーティー爆誕!?



●冒頭一部を試し読み！








































