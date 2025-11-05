おじさん、今回もトラブルに巻き込まれる！？『私の心はおじさんである（コミック）３』11月7日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社


「私の心はおじさんである（コミック）３」


漫画：うつぎ


原作：嶋野 夕陽


キャラクター原案：NAJI 柳田


発売日：2025年11月7日


定価：680円+税


ISBN：978-4-391-16682-8



●あらすじ


何の変哲もないおじさんだったが、超絶魔力の美少女ダークエルフとして過ごすハルカ。


新たな依頼に挑むハルカ達だったが、モンタナだけは浮かない表情。


果たして彼の秘められた過去とは……？


ハートフルでチートフルな異世界冒険譚、順風満帆に第三巻！


