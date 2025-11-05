おじさん、今回もトラブルに巻き込まれる！？『私の心はおじさんである（コミック）３』11月7日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/367956
「私の心はおじさんである（コミック）３」
漫画：うつぎ
原作：嶋野 夕陽
キャラクター原案：NAJI 柳田
発売日：2025年11月7日
定価：680円+税
ISBN：978-4-391-16682-8
●あらすじ
何の変哲もないおじさんだったが、超絶魔力の美少女ダークエルフとして過ごすハルカ。
新たな依頼に挑むハルカ達だったが、モンタナだけは浮かない表情。
果たして彼の秘められた過去とは……？
ハートフルでチートフルな異世界冒険譚、順風満帆に第三巻！
●関連情報
