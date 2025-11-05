【全然なりすませてない転生令嬢、今度は王都での連続殺人事件の謎と教会の闇に迫る!?︎】『元暗殺者、転生して貴族の令嬢になりました。３』11/7(金)発売／PASH! ブックス
株式会社主婦と生活社
特典情報・購入はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/motoanb3_tokuten/
「元暗殺者、転生して貴族の令嬢になりました。３」
著者：音無 砂月
イラスト：みれあ
発売日：2025年11月7日
定価：1400円+税
ISBN：978-4-391-16309-4
●あらすじ
「勝手に哀れむな。
何が幸せかを貴族(お前達)が決めるな」
全然なりすませてない転生令嬢
殺人事件の謎と教会の闇に迫る!?
†††
スラム育ちの暗殺者だった前世の記憶を持つ、
公爵令嬢セレナ・ヴァイオレット。
魔物暴走事件での活躍や隣国の王子の護衛を務めたことで、
その力は密かに王にも認められることに。
そんな折、王都で連続殺人事件が発生。
被害者の遺体には魔物に喰い荒らされたような痕が…。
秘密裏に事件の調査をするように依頼されたセレナだが、
その裏では国王や教会の様々な思惑が
複雑に絡み合っていてーー!?
連続殺人事件を追ううちに
浮かび上がったのは奇妙な実験…!?
教会の闇にセレナが切り込む！
