【全然なりすませてない転生令嬢、今度は王都での連続殺人事件の謎と教会の闇に迫る!?︎】『元暗殺者、転生して貴族の令嬢になりました。３』11/7(金)発売／PASH! ブックス

株式会社主婦と生活社

「元暗殺者、転生して貴族の令嬢になりました。３」

著者：音無 砂月

イラスト：みれあ

発売日：2025年11月7日

定価：1400円+税

ISBN：978-4-391-16309-4

●あらすじ

「勝手に哀れむな。

何が幸せかを貴族(お前達)が決めるな」

全然なりすませてない転生令嬢

殺人事件の謎と教会の闇に迫る!?

†††

スラム育ちの暗殺者だった前世の記憶を持つ、

公爵令嬢セレナ・ヴァイオレット。

魔物暴走事件での活躍や隣国の王子の護衛を務めたことで、

その力は密かに王にも認められることに。

そんな折、王都で連続殺人事件が発生。

被害者の遺体には魔物に喰い荒らされたような痕が…。

秘密裏に事件の調査をするように依頼されたセレナだが、

その裏では国王や教会の様々な思惑が

複雑に絡み合っていてーー!?

連続殺人事件を追ううちに

浮かび上がったのは奇妙な実験…!?

教会の闇にセレナが切り込む！

特典情報・購入はこちら！ :https://pashbooks.jp/info/motoanb3_tokuten/

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!BOOKS 公式サイト

https://pashbooks.jp/

◆PASH!BOOKS 公式X（旧Twitter）

@pashbooks(https://x.com/pashbooks)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】

主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

電話：03-3563-5315

E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください