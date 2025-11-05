【全然なりすませてない転生令嬢、今度は王都での連続殺人事件の謎と教会の闇に迫る!?︎】『元暗殺者、転生して貴族の令嬢になりました。３』11/7(金)発売／PASH! ブックス

「元暗殺者、転生して貴族の令嬢になりました。３」


著者：音無 砂月


イラスト：みれあ


発売日：2025年11月7日


定価：1400円+税


ISBN：978-4-391-16309-4



●あらすじ


「勝手に哀れむな。


何が幸せかを貴族(お前達)が決めるな」


全然なりすませてない転生令嬢


殺人事件の謎と教会の闇に迫る!?


†††


スラム育ちの暗殺者だった前世の記憶を持つ、


公爵令嬢セレナ・ヴァイオレット。


魔物暴走事件での活躍や隣国の王子の護衛を務めたことで、


その力は密かに王にも認められることに。


そんな折、王都で連続殺人事件が発生。


被害者の遺体には魔物に喰い荒らされたような痕が…。


秘密裏に事件の調査をするように依頼されたセレナだが、


その裏では国王や教会の様々な思惑が


複雑に絡み合っていてーー!?


連続殺人事件を追ううちに


浮かび上がったのは奇妙な実験…!?


教会の闇にセレナが切り込む！


特典情報・購入はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/motoanb3_tokuten/


