過去最大の謎に挑む！５＆６巻同時発売『王太子に婚約破棄されたので、もうバカのふりはやめようと思います』11月7日(金)発売／PASH! ブックス
かつてないスケールの謎を５＆６巻同時発売でお届け！結婚式や新王族誕生などお祝いムード満載の中、カルツォル国まで巻き込む大事件が勃発!?
サイン本通販や書店限定購入特典も！
特典情報・購入はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/bakafurib5_tokuten/
「王太子に婚約破棄されたので、もうバカのふりはやめようと思います５」
著者：狭山ひびき
イラスト：硝音あや
発売日：2025年11月7日
定価：1300円+税
ISBN：978-4-391-16621-7
●あらすじ
サイラスとの結婚を前に王城に居を移したオリヴィア。
王妃バーバラも無事出産を終え、王家に新しくステファニー王女が加わった。
結婚、立太子、王女の誕生…とお祝いムード満載の中、
毒殺未遂の罪で収監されていた元公爵令嬢のレネーンが、
獄中で服毒自殺したという衝撃的な知らせが届く。
毒物の入手経路や背景に疑問を抱き、オリヴィアたちは事件の調査を進めることにするが、
そのために「婚前旅行」に出かけることとなり!?
思いが通じてさらに強くなった二人が陰謀に挑む、波乱の第五巻。
「王太子に婚約破棄されたので、もうバカのふりはやめようと思います６」
著者：狭山ひびき
イラスト：硝音あや
発売日：2025年11月7日
定価：1300円+税
ISBN：978-4-391-16622-4
●あらすじ
結婚式の控え室から、オリヴィアが忽然と姿を消した。
部屋に残されたティアラと花のメッセージから、
サイラスは彼女がカルツォル国に関わる何かに巻き込まれたと考える。
その頃、カルツォル国国王・トランクウィッロは、
最近後宮入りした若い妃となにやら密談を交わしていた。
かつて賢王と讃えられていた彼は今や陰で好色王と呼ばれ、
目的のためなら多くの血が流れることを厭わない。
どうやらブリオール国から何かを取り戻そうとしているようでーー。
トランクウィッロの暗い欲望にオリヴィアが立ち向かう第六巻。
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!BOOKS 公式サイト
https://pashbooks.jp/
◆PASH!BOOKS 公式X（旧Twitter）
@pashbooks(https://x.com/pashbooks)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください