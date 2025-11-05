【入場無料】ミドルシニア世代の「より楽しく生きる」を応援！CBC セカンドライフ・フェスが名古屋・中日ビルで11月8日（土）・9日（日）開催！

株式会社CBCテレビ

CBCテレビ（愛知県名古屋市）は、ミドルシニア世代とそのご家族を対象としたイベント「CBC セカンドライフ・フェス」を、2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間にわたり、中日ビル6階 中日ホール（名古屋市中区）にて開催いたします。

本イベントは、「楽しいセカンドライフは楽しい学びから」をテーマに、これからの人生を「より楽しく、豊かに生きる」ためのヒントを提供する様々なステージ・ブースを展開します。入場は無料です。

【イベント概要】

【注目のステージプログラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15357/table/1431_1_0c196f2f313adde9f95977f89232a48e.jpg?v=202511060727 ]

CBCテレビの人気番組でおなじみの豪華ゲストや、各分野の専門家によるセミナーやトークショーを両日開催します。

※ステージエリアは入場無料・自由席ですが、来場数によっては入場制限をする場合がございます。

あらかじめご了承ください。

【来場者特典】

来場者には嬉しい特典をご用意しています。

- オリジナルQUOカードプレゼント！（先着で両日100名様に1,000円分）- 温かいお飲み物をご提供！（コーヒー、紅茶など先着で両日500名様）- 総額10万円分の旅行券が当たるビンゴ大会！（ブースラリーに参加し、すべてのスタンプを集めた方が対象）

入場無料・予約不要でご参加いただけます。ぜひご家族、ご友人をお誘い合わせの上、ご来場ください。