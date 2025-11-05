「カオスな管理、もう止めよう！」動画配信運用のプロが開発したコンテンツ管理システム「Nsync」、InterBEEでのβ版公開を経てプレローンチ開始

株式会社なゆたネット

株式会社なゆたネット（本社：東京都品川区、代表取締役：白山 久壽）は、動画をはじめとする膨大なデジタルコンテンツの管理・運用を劇的に効率化するコンテンツ管理システム「Nsync（エヌシンク）」を、本日【2025年11月5日】よりプレローンチとして提供を開始します。

本システムは、昨年の「InterBEE 2024」にてβ版として初披露し、コンテンツ制作・配信運用の現場から多くの反響をいただいたものです。

動画コンテンツ市場の急拡大に伴い、制作・配信運用の現場では従来のExcel等による管理が限界に達しており、「コンテンツ管理の属人化」は多くの企業にとって深刻な課題です。「Nsync」は、当社が長年の動画エンコード・配信事業で直面したこの課題を解決するために開発。コンテンツと情報を紐づけて一元管理し、非効率な作業を徹底的に排除することで、企業の生産性向上に貢献します。

◆開発の背景：年間6万ファイル超。動画配信運用のプロが陥った「Excel管理の限界」

近年、企業のマーケティング活動において動画の活用は不可欠となりました。しかしその裏側で、多くの企業が爆発的に増え続けるコンテンツファイルの管理に悲鳴を上げています。私たち自身、年間6万ファイル以上の動画運用を行う中で、属人化したExcel管理によるファイルの迷子や確認作業の増大、ヒューマンエラーの頻発といった課題に直面していました。この非効率な状況は、制作サイクルの遅延や機会損失に直結する深刻な問題です。

◆カオスな現場を救う、コンテンツ管理システム「Nsync」の３つの特徴

「Nsync」は、こうした課題を解決するために生まれた、コンテンツ主体の管理システムです。「InterBEE 2024」でいただいたフィードバックを元に改良を重ね、この度のプレローンチに至りました。

特徴１ コンテンツと情報が紐づく。もう探さない。

Nsyncは、バラバラに管理されがちな情報をすべて「作品」をハブとして紐付けます。

作品の基本情報（メタ）はもちろん、入稿、編成、作業ステータス、納品状況、アーカイブの場所まで、あらゆる関連情報が作品単位で管理されます。

TVシリーズは「シーズン→エピソード」の階層構造で管理できるのはもちろん、「本編」「予告編」「字幕版」「吹替版」などのコンテンツタイプ、「通常版」「特別版」「ディレクターズカット版」などの映像種別、そしてバージョンなども管理できます。

特徴２ 誰が見ても、ひと目でわかる。チームの進捗管理。

「あの件、どうなってる？」そんな確認はもう不要です。Nsyncでは、素材の入稿からエンコード・納品・アーカイブまで、全タスクのステータスが一覧で可視化されます。

色分けされたステータスで「誰が・何を・どこまで進めているか」が直感的に把握可能。「確認のための電話やチャット」をなくすことで、担当者への確認の手間を削減し、リモートワークでもスムーズな連携を実現します。

そして配信業界で特に複雑な、配信スケジュールの情報管理は「配信日ごと」「プラットフォームごと」など、目的に応じたビューに切り替えて確認できます。例えば「プラットフォームビュー」では、配信先プラットフォームごとにその日の「配信総数」と「準備完了数」がひと目で わかり、情報が視覚的に分かりやすいUIで進捗度を瞬時に把握できます。

特徴３ クラウド連携で、「待つ」ムダをなくす。

Nsyncはクラウドストレージと連携。大容量のマスターファイルも、作業を終えた配信完パケファイルも、すべてクラウドストレージへアーカイブすることで、従来ローカルPC・ファイルサーバー・Excelなどに分散していた「作品コンテンツ情報」と「ファイルの管理情報」が、クラウド上のNsyncに一元化されます。また、クラウドでアーカイブすることによって「確認のために大容量データをダウンロードする」といった待ち時間や手作業を根本からなくし、シンプルで生産性の高いワークフローを実現します。

Nsyncサービスサイトはこちら :https://nsync.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20251105_nsync_release

◆InterBEE 2025への出展も決定

2025年11月19日(水)より幕張メッセで開催される「InterBEE 2025」への出展も決定いたしました。ブースでは、「Nsync」の先行体験デモンストレーションを終日実施いたします。また、開発関係者がシステム構造を直接解説も可能です。経験豊富なスタッフが皆様の課題をヒアリングし、課題に合わせた個別相談も受付けています。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

◆会社概要

会社名 ：株式会社なゆたネット

所在地 ：〒141-0022

東京都品川区東五反田5-26-5 ニッセイ五反田駅前ビル2階

代表者 ：白山 久壽

設立 ：平成17年9月16日

URL ：https://www.nayutanet.jp/