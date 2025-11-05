11月20日(木)「半導体、及び、半導体デバイス製造プロセス」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる半導体製造プロセスでの課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「半導体製造プロセス技術入門」講座を開講いたします。



★半導体の材料、その構造、物理など、基本的な内容について解説！


本講座は、2025年11月20日開講を予定いたします。


Live配信・WEBセミナー講習会　概要


テーマ：半導体、及び、半導体デバイス製造プロセス


開催日時：2025年11月20日(木) 10:00-17:00


参 加 費：49,500円（税込） ※電子にて資料配布予定


WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）



セミナー講習会内容構成


　ープログラム・講師ー


サクセスインターナショナル株式会社　技術顧問　鈴木　俊治　氏



本セミナーの受講形式


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



【講演主旨】


　半導体の材料、その構造、物理など、基本について理解する。


　CMOS LSIを中心にして半導体デバイスの作製プロセス技術について学ぶ。



【プログラム】


1.半導体とは


　1-1　半導体の特長


　1-2　半導体の物理


2.半導体材料


　2-1　Ge, Si, 化合物半導体


　2-2　その他の半導体材料


　2-3　Siの特長


3.Si Wafer


　3-1　Si Waferの製法（石英からSi Wafer）


　3-2　Si WaferからLSIまで


4.半導体デバイス製造プロセス


　4-1　デバイス製造プロセスの概要


　4-2　フォトリソグラフィ


　　4-2-1　フォトリソグラフィ工程の流れ


　　4-2-2　デバイスの発展とフォトリソグラフィ技術


　　4-2-3　微細化対応


　　4-2-4　露光光源波長、光学系、露光方式


　　4-2-5　フォトレジスト


　　4-2-6　フォトマスク（レクチル）


　　4-2-7　超解像技術、パターン忠実化技術


　4-3　洗浄技術


　　4-3-1　バッチ式洗浄


　　4-3-2　枚葉式洗浄


　4-4　不純物導入技術


　　4-4-1　熱拡散


　　4-4-2　イオン注入


　　4-4-3　アニール（Anneal）


　4-5　成膜技術


　　4-5-1　熱酸化技術


　　4-5-2　CVD技術


　　4-5-3　スパッタ技術


　　4-5-4　その他成膜技術


　4-6　ドライエッチング技術


　4-7　平坦化技術（CMP）


　4-8　電気検査


　　4-8-1　Tr特性評価


　　4-8-2　信頼性評価


　　4-8-3　歩留まり評価


【質疑応答】



