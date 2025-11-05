シンガーソングライター 入江陽、連続リリースの1作品目「Allegro」を11/5(水)にリリース！

株式会社STARBASE「Allegro」アートワーク

シンガーソングライターの入江陽が11月から翌年4月にかけて、全5作品を順次リリースする。その1作目「Allegro」を11月5日(水)にリリース。

今作は『もしすべてを失っても、自分自身は残っている』『誰でもアゲアゲ・イケイケになってもいいんだ』といったテーマで力強く歌い上げられている。入江陽が自ら編曲まで手がけ、冒頭からループするシンセ・フレーズの切なさと、アップテンポなビートによるポップな疾走感が同居する、秋冬シーズンにもしっくりくる1曲に仕上がった。

スペイシーなアナログボコーダーサウンドも聴きどころで、レコーディング・ミックスは林田涼太（Iroha Studio）、マスタリングは滝瀬真代（M’s DISK）が手がけている。

(配信リンク：https://lnk.to/YI_Allegro )

本作を皮切りに、次作は12月17日(水)、2月3月4月と連続リリースを予定している。

今後期待が膨らむ入江陽の物語を、ぜひ注目いただきたい。

●楽曲情報●

配信開始日：2025/11/5

アーティスト：入江陽

タイトル：Allegro

レーベル：Pukuru

配信リンク：https://lnk.to/YI_Allegro

●入江陽 プロフィール

1987年生まれ、東京は新大久保生まれ・育ちのシンガーソングライター。最新アルバムは5枚目となる「恋愛」（2024年）。へんてこな日本語歌詞を、ソウルフルに歌い上げるスタイルで、シンガーとしての客演参加や他アーティストとのコラボ作品も多数。劇伴音楽も手掛け、近作は映画「街の上で」、Eテレドラマ「東京の雪男」など。

＜公式SNS＞

Instagram : https://www.instagram.com/irieyoo

X (Twitter) : https://twitter.com/irieyoo