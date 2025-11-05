TBSラジオの公式サイトで『TBS ID』導入スタート！抽選でステッカーが当たるキャンペーン実施中

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、当社が運営するTBSラジオ公式サイト（https://www.tbsradio.jp/）に、TBSグループが提供する各サービスで利用できる共通ID『TBS ID』を導入いたしました。

これを記念して、TBS IDに登録してアンケートに答えると、抽選で30名様にTBSラジオのオリジナルステッカーが当たる「TBS IDを使ってみよう！キャンペーン」を実施中です。

https://www.tbsradio.jp/tbsid-campaign/

【「TBS IDを使ってみよう！」キャンペーン】

応募期間：2025年11月4日（火）～11月30日（日）23:59

TBS IDとは？

TBS IDとは、TBSグループが提供する様々なコンテンツやサービスでご利用いただける共通IDで、登録は無料です。チケット購入サービスの「TBSチケット」や動画配信サービスの「TBS FREE」などが1つのアカウントでご利用いただけます。

TBSラジオ公式サイトでできること

TBSラジオ公式サイトにTBS IDを使ってログインができるようになりました。ログインをすることで、マイページで「お気に入り」に登録した番組の更新状況を確認できるようになります。また、TBS IDと連携した投稿フォームでは、ラジオネームや住所などアカウント情報をボタンひとつで簡単に入力できるようになります（投稿フォームは一部の番組から導入開始）。

お気に入りの番組がもっと身近になる体験を、ぜひ「TBS ID」に登録して試してみてください。

詳しくは以下のページをご確認ください。

https://www.tbsradio.jp/articles/tbs-id/