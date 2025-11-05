小嶋陽菜がプロデュースする「ROSIER by Her lip to」「Her lip to BEAUTY」の2ブランド併設店舗が有楽町マルイに新オープン！

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」とビューティブランド「Her lip to BEAUTY」の2ブランドが併設する常設店舗が有楽町マルイ 3Fにオープンいたします。



＜ROSIERとBEAUTYの両ブランドを展開する初の常設店舗が有楽町マルイに＞

ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」とビューティブランド「Her lip to BEAUTY」の両ブランドが併設する常設店舗が、2025年11月5日(水)に東京・有楽町マルイにオープンいたしました。

ROSIER by Her lip toはブランド初の常設店舗、Her lip to BEAUTYは大阪・ルクア イーレ旗艦店に次ぐ2店舗目であり、東京では初の常設店舗となります。



ランジェリーの美しさを引き立てるウッドの木目を基調としたROSIERの空間に、本来の美しさが目覚めるグリーンマーブルが彩るBEAUTYの空間。

ふたつの世界観が共存する、ここにしかない特別な場所。

足を踏み入れた瞬間から、自分を慈しむ心地よさに包まれ、 贅沢で上質な時間とおもてなしをお届けいたします。

ROSIER by Her lip to

ROSIER by Her lip toでは試着室を2台ご用意しており、ランジェリーのフィッティングもご利用いただけます。

Her lip to BEAUTY

＜つけた瞬間 理想の“まる胸”。ROSIERの新ランジェリーが先行発売＞

ROSIER by Her lip toからはどんなバストサイズも理想の“まる胸”が叶う機能性ブラ「B.B.Bra（ビービーブラ）」が有楽町マルイ店にて先行発売。



ボリュームアップしたい方やシルエットをすっきり見せたい方など、さまざまな”理想のバスト”があるからこそ、全ての女性のベストバランスを追求。

脇高設計で気になる脇肉をバストへと導き、横流れを防いで、すっきりとしたボディシルエットと高さのある美しいバストをメイク。さらに、サイズごとに厚みを変えた独自のモールドカップが、バストに合わせた理想の”まる胸”を実現します。

あなたの理想の“まる胸”をぜひ店頭でご体感ください。

B.B.Bra \5,800(tax in)

■カラー：rose / black

■サイズ展開：B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70,D75,E65,E70,E75,F65,F70,F75

B.B.Shorts \3,200(tax in)

■カラー：rose / black

■サイズ展開：S,M,L

「B.B.Bra（ビービーブラ）」プレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000074953.html)

＜シグネチャーパフューム“NUDE PEARL”のオードパルファムを先行発売＞

Her lip to BEAUTYからは2024年12月に登場したオードパルファム「OUR STORY」シリーズに待望の新しい香りが登場。有楽町マルイ店にて先行で発売いたします。

ロマンティックで可憐なティーローズやキャラメルの甘さをベースに、温もりのあるブラックペッパーやクラリセージなどスパイシーさを重ねた、奥行きのある複雑な香調。普遍的に愛されるパールに、Her lip to BEAUTYが理想とする女性像を重ね合わせた気品のある香りです。

商品名：Eau de Parfum - NUDE PEARL -

容量：30ml

価格：8,500円 (税込)

＜Her lip to BEAUTYより限定アイテムをご用意＞

常設オープンを記念して、限定アイテムをご用意いたします。大阪・ルクア イーレ店にてご好評いただいているオフライン店舗限定の大理石のミラートレイやジャーナル、メイクポーチをお買い求めいただける他、数量限定でルームディフューザーや、ハンドクリームとツイードポーチのセットも販売いたします。

左から

HLT ROSE MARBLE MIRROR TRAY

Her lip to BEAUTY JOURNAL

COSMETICS HANDLE BAG

左から

Room Diffuser - NUDE PEARL -

TWEED POUCH SET

※数量限定につき、無くなり次第終了となります

※1会計につき3点までとなります

＜ROSIERとBEAUTYが融合した店舗限定のショッピングノベルティ＞

2ブランド併設の店舗オープンを記念し、有楽町マルイ店限定のショッピングノベルティ「Bicolor Satin Hairband & Scrunchie Set」が登場。



ROSIER by Her lip toを象徴するアースレッドと、Her lip to BEAUTYのモーヴのバイカラーが目を引く、オリジナルヘアバンドとシュシュ。

ネームやチャームが輝く特別なデザインと、艶やかな質感。おうち時間をより一層セルフラブなひとときへと導きます。



ROSIERとBEAUTYそれぞれのアイテムを1点以上ずつ、合計18,000円(税込)以上ご購入いただいた方に、「Bicolor Satin Hairband & Scrunchie Set」をプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

店舗情報

ROSIER／Her lip to BEAUTY 有楽町マルイ店

住所：〒100-0006東京都千代田区有楽町2-7-1有楽町マルイ 3階

営業時間：11:00～20:00（有楽町マルイの営業時間に準ずる）



■ROSIER by Her lip to（ロジア バイ ハーリップトゥ）とは

誰もが自分を愛せるように。

あなたの魅力と美しさを引き出す洗練されたランジェリーをROSIERは提案します。



ROSIER by Her lip to Concept

女性らしさ、を選んでいこう



多様性を尊重する時代だからこそ

女性らしさを選ぶ自由を肯定したい

手に入れたいのは、

気高く優美なアティテュード

それでいてアワーグラスのような

淡く儚いシルエット



まるで相反するエレメントをちりばめ私たちは素肌に纏う



心もからだも柔らかくサポートし

どんな時でも魅力的に魅せてくれる

リュクスなランジェリー

ROSIERが

あなたの内側から自信と

光り輝く美しさを引き出します



公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



■Her lip to BEAUTY（ハーリップトゥ ビューティ）とは

Self Care＝Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/

■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press



House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数1,002万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。

