「Buddies感謝祭 2025 EX 井上梨名 卒業セレモニー」Buddiesのみなさまに感謝を込めて『Lemino感謝シート』プレゼントキャンペーンの実施が決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2025年12月17日（水）に幕張イベントホールにて開催される「Buddies感謝祭 2025 EX井上梨名 卒業セレモニー」において、映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円(税込)※1「Leminoプレミアム」会員に入会されている方を対象に『Lemino感謝シート』のプレゼントキャンペーンを2025年12月1日（月）より開始することが決定しました。

「Buddies感謝祭」は2025年3月にも開催された、Buddies（櫻坂46ファン総称）へ日頃の感謝の気持ちを込めてお送りする公演です。最終日の12月17日（水）は、13thシングル「Unhappy birthday構文」の活動をもって櫻坂46から卒業となる井上梨名の卒業セレモニーも同時開催となります。

井上梨名は、欅坂46に二期生として加入し、約7年間にわたり持ち前の歌唱力やバラエティースキルでグループを牽引してきました。そんな彼女の卒業セレモニーにて『Lemino感謝シート』を設置し、抽選でプレゼントさせていただきます。なお『Lemino感謝シート』は、幕張イベントホール 2Fまたは3Fスタンド最後方エリアに確保される指定席となりますが、Leminoプレミアム会員(月額990円(税込)※１)のみなさまのために、今回特別にお席を用意しました。

是非、この機会にLeminoプレミアムへご入会いただき、櫻坂46の単独公演としては2025年最後となり、井上梨名のラストパフォーマンスとなる本公演を、会場でお楽しみください。

【キャンペーン概要】

■対象イベント：

「Buddies感謝祭 2025 EX 井上梨名 卒業セレモニー」2025年12月17日（水）幕張イベントホール

■対象券種：Lemino感謝シート

■席数：200席

■受付期間：2025年12月1日（月）正午～12月4日（木）23:59

■受付案内：

特設サイトにてご応募いただきます。以下の注意事項を必ずご確認のうえ、記載の案内に従ってお申込みください。

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000045/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_nr-sakurazakaLP-1105

■Lemino感謝シート申込に関する注意事項：

※お座席は幕張イベントホール 2Fまたは3Fスタンド最後方エリアとなります。

（本公演の客席状況によりお座席のエリアは変更となる場合がございます）

※本チケットは車椅子席のご用意はございません。あらかじめご了承ください。

※お申込みは、Leminoプレミアム会員(月額990円(税込)※１)である方が対象です。

※チケットは、すべてスマートフォン電子チケットでの受取になります。

受取にはチケプラ電子チケットアプリへの登録(無料)が必要となり、チケットお申込み時にご登録いただきます。

※お一人につき1枚までのお申込みとなります。(同行者さまを申込む事は出来ません。)

※お申込み時、お申込み者のお名前・メールアドレス・携帯電話番号・Plus member IDをご登録いただきます。

※チケット当選後には、発券(ダウンロード)期日までにチケプラへの顔写真の登録が必要となります。

顔写真の登録がない場合には、入場をお断りさせていただきます。予めご了承ください。

※ご当選されたご本人のみご入場いただけます。

ご本人さま以外のご入場は、理由の如何を問わず入場をお断りさせていただきます。

※ご入場に関する注意事項は通常チケットと同様となります。

公式サイト（https://sakurazaka46.com/s/s46/page/Buddies_kanshasai_2025ex?ima=0000）

をご確認の上、お申込みください。

※アクセスが集中すると、お申込みサイトにつながりにくくなる可能性がございます。

当選は受付順ではございませんので、時間帯を改めてお申込みいただきますようお願いいたします。

※締切前はアクセスが集中する可能性がございますので、時間の余裕をもってお申込みください。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。